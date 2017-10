Å vil halvere antallet af underskrifter

1305 stemmer er alt for mange. Alternativet vil halvere antallet af underskrifter, så det bliver lettere at få stemmer nok til at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen. På billedet ses partiets kandidater til valget: Solveig Bentsen, Nilofer Abbasi og Jacob Boskov Stender. Foto: Privat

kv17 Med et borgerdrevent forslag vil Alternativets forperson, Solveig Bentsen, gøre det lettere at få gennemført… borgerdrevne forslag.

Af Christian Valsted

Siden efteråret 2016 har alle borgere i Rødovre haft mulighed for at oprette deres egne forslag med henblik på at få dem drøftet af lokalpolitikerne. Ingen forslag er dog havnet i Kommunalbestyrelsen og i forsøgsordningens nuværende sker det nok heller ikke. Det kræver nemlig 1305 stemmer at få et forslag drøftet og i skrivende stund har samtlige 10 forslag, der er oprettet på kommunens hjemmeside, ikke engang samlet nok stemmer lagt sammen.

Et borgerdrevent forslag har derfor lange udsigter og det skal der ændres på. Det mener Solveig Bentsen, der er forperson for Alternativet. Hun vil halvere antallet af underskrifter, så det bliver nemmere at få den gode idé bragt ind i Kommunalbestyrelsen.

”Vi vil have Kommunalbestyrelsen til at ændre i forsøgsordningen for 1305 er alt for mange,” siger Alternativets pressetalsmand Preben Riel, der sammen med Solveig Bentsen vil indsamle fysiske underskrifter til forslaget i Kærene i denne uge.

”Det er en kæmpe opgave at indsamle så mange stemmer og derfor vil vi også have fokus på arbejdet under hele valgkampen,” siger Preben Riel, inden han pointerer, at partiet selvfølgelig vil forslå ændringen, hvis partiet bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget.

Du kan stemme på de borgerdrevne forslag på rk.dk.

