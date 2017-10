Sporten kort skrevet

BK Rødovre ledet overraskende nederlag på 1-2 til BK Fix. Foto: Brian Poulsen

kort om sport Hvor mange penge bruger Rødovre Kommune egentlig på sport om året? BK Sisu vandt i weekenden et mesterskab for mix og så har vi set på sidste uges resultater for seriebolden.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre bruger 46 millioner kroner på sport

Rødovre Kommune bruger 1208 kroner pr. borger til idrætten pr. år vise en undersøgelser af samtlige af landets 98 kommuner foretaget af DGI. Det betyder, at Rødovre ligger over landsgennemsnittet, men sammenlignes der med kommunerne på Vestegnen ligger Rødovre næstsidst.

Kun Vallensbæk kommune ligger under Rødovre, når kommunerne skal bruge penge på sporten her på Vestegnen. Herlev 1594, Albertslund 1504 kroner, Ishøj 1350 kroner, Høje-Tåstrup 1326 kroner, Glostrup 1257 kroner, Hvidovre bruger 1256 kroner, Brøndby 1248 kroner pr. borger, mens Vallensbæk er Vestegnens bundskraber på kun 898 kroner.

1208 kroner pr. borger i Rødovre svarer til, at der cirka bruges 46 millioner kroner årligt på idrætten i Rødovre, der har godt 38.000 borgere.

Bowling-østmestre for mix hold

BK Sisu deltog i weekenden i ØST Mesterskkab for mix, der blev afviklet på hjemmebanen World Cup Hallen i Rødovre Centrum.

”Igen var vi med fremme, fristes jeg til at sige,” lød det fra formand Gert Nielsen, der kunne glæde sig over en guldmedalje til Martin Øager Pedersen og Pernille Fischer.

”I den indledende runde var de placeret sig som nummer 9 ud af de 12 par, der gik videre til finalen. I kvartfinalen hev Pernille og Martin storspillet frem og spillede sig fra deres 9. plads op til 1. pladsen.”

”I semifinalen skulle de møde det par, som lå nummer fire efter kvartfinalen og med en sikker sejr var Martin og Pernille klar til finalen,” fortæller Gert Nielsen. Han fortsætter:

”Begge spillere leverede fantastiske 248 point hver og allerede tidligt i den sidste finaleserie stod det klart, at modstanderne ikke kunne vende finalen, så BK Sisu vandt suverænt guld.”

To sejre og mange nederlag

Det var nederlag i massevis, da kommunens seriehold i fodbold var i aktion i den forgangne uge.

Største skuffelse stod BK Rødovre for, da de hjemme tabte 1-2 til BK Fix, der, inden lørdagens kamp, lå i bunden af KBUs serie 1. Alligevel førte ’de blå’ fra Brønshøj med 0-2, da de to hold gik til pause ud på kunststofbanen for enden af Horshøjvej.

BK Rødovre jagtede point i 2. halvleg, men bolden ville ikke i mål, før tiden havde rundet 90 minutter. Der scorede Lasse Samsøe Borch på straffespark, men det blev ved det ene mål og dermed et nederlag på 1-2 til træner Jon Broes tropper, der dumper ned på 8. pladsen – dog kun tre point fra en oprykningsplads.

Rødovre spiller hjemme igen på lørdag, når rækkens nummer syv, Østerbro, kommer på besøg. Kampen starter klokken 13.

Vigtig sejr til Avarta

Det blev også til sejre, to af slagsen, og den ene stod Avartas divisions-reserver for, da de fik tre tiltrængte point i kampen mod nedrykning fra SBUs serie1. Men sejr på 3-2 over B1973 Herlev blev den tredje sejr sikret i løbet af sæsonens otte kampe.

Med sejren fik Avarta lige akkurat spillet sig over nedrykningsstregen, så der skal gerne spilles flere point ind på kontoen, når Avarta skal spille ude mod midterplacerede VB 1968 fra Bagsværd på lørdag med kampstart klokken 13.

Overraskende nederlag til B77

I serie 2 tabte B77 overraskende til nedrykningstruede LSF (Ledøje-Smørum) hjemme på Valhøj Skole med 1-3. Dermed dumpede B77 ned i den tunge ende af tabellen, og har kun tre point til nedrykningsstregen.

Der under er Islev placeret som rækkens andensidst. Islev tabte 3-5 til Grantoftens IF, der ligger på førstepladsen. Der er seks point op til nærmeste hold over stregen.

I serie 3 sikrede Orient den anden sejr i weekenden, de vandt med 1-3 ude over Taastrup FC, der ligger i bunden af rækken. Desværre, for Orient, led de et midtuge-nederlag i topkampen mod Mladost, der tog fra Islev Skole med en sejr på 2-5.

Orient kom ellers foran 1-0 og udlignede til 2-2 i en målrig 1. halvleg, der endte 2-3. I 2. halvleg var Mladost stærkst og vandt altså med 2-5, så de spillede sig op på tredjepladsen, mens Orient dumpede fra andenpladsen ned på fjerdepladsen, et point fra en oprykningsplads.

