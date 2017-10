Fine sejre i Hillerød

På billedet strækker Reda Abbas jublende armene i vejret efter en hård kamp i finalen. Foto: Privat

boksning I weekenden havde Rødovre bokseklub fire boksere med til Hillerød Box Cup - et af de største nordiske stævner, der afholdes i Danmark.

Af Peter Fugl Jensen

Første rødovrebokser i ringen var Samir Osman, U17 bokser, i 48 kilo klassen.

”Samir mødte en stærk modstander fra Champs Camps i finalen, og tabte desværre kampen. På trods af nederlaget viste Samir god teknik,” fortæller træner Stuart Watson.

Den anden rødovrebokser i aktion var Jannec Magnussen, i et lokalopgør, da modstanderen var fra Hvidovre BK.

”Jannec boksede en semifinalekamp, som han vandt på knock out i anden omgang. Jannec fik hermed sikret sig en plads i finalen, som blev afviklet søndag morgen, hvor Jannec mødte en højrefods bokser fra Kolding bokseklub. Det betød intet for Jannec, at modstanderen var højrefods bokser, for han vandt alle tre omgange og tog dermed guldet med hjem til Rødovre BK,” siger Watson.

Den 14-årige Thilde Streckers jubler efter finalesejren.

14 årige Tilde Streckers var tredje bokser i ringen, og hun mødte en modstander fra Ringsted BK i en finalekamp.

”Det var Tildes første kamp, og hun vandt alle tre omgange. Tilde hiver altså sin første sejr hjem og endnu en guldmedalje til Rødovre BK,” forklarer rødovretræneren, der fortsætter om Reda Abbas, der mødte en bokser fra Taastrup Bk i finalen.

”På trods af en hård kamp hev Reda en tredje guldmedalje med hjem til Rødovre BK,” siger en stolt træner Stuart Watson.

