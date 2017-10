Husker du Lasse

KAMPEN MOD ALS: I sidste uge besøgte vi igen Lasse for at give ham beviset på, at det nytter at stå frem. Historien om Lasses kamp mod sygdommen Als har vundet prisen som den tredjebedste feature i en dansk ugeavis i det forgangne år, men det hjælper ikke Lasse, der er far til fire. Det kan du til gengæld gøre. Se hvordan i faktakassen i øverste venstre hjørne. Foto: Ian Nielsen

KAMPEN MOD ALS: I sidste uge besøgte vi igen Lasse for at give ham beviset på, at det nytter at stå frem. Historien om Lasses kamp mod sygdommen Als har vundet prisen som den tredjebedste feature i en dansk ugeavis i det forgangne år, men det hjælper ikke Lasse, der er far til fire. Det kan du til gengæld gøre. Se hvordan i faktakassen i øverste venstre hjørne. Foto: Ian Nielsen

Det gør altid ondt i maven, når gode mennesker har det skidt. Sådan er det med historien om Lasse Lüders, der i 2015 fik konstateret sygdommen Als og idag kæmper for at give sine børn de bedst mulige oplevelser med ham som far.

Af André Bentsen

Sjældent er en hæderspris blevet modtaget med så meget ambivalens, som da Rødovre Lokal Nyt af Danske Medier, der repræsenterer mere end 300 aviser, forleden fik tildelt bronze i kategorien Årets Feature for historien ‘Giv en chance til Lasse’.

“Journalisten kommer tæt på en umulig situation og formidler med stor sprogforståelse, hvor hård en sygdom Als er, og så giver den mulighed for, at man kan støtte familien. Det er godt og det er vigtigt,” sagde juryen om artiklen, du kan læse i sin fulde længde på rnn.dk.

Derfor ville vi heller

ikke have prisen for os selv, men besøgte Lasse for at han kunne få den. Det kræver virkelig mod at stille op til et interview, når man bogstavelig talt har ryggen mod muren.

Lasses kamp mod sygdommen Als er en næsten umulig kamp at vinde. Selvom mange har gjort, hvad de kunne for at Lasse kunne finde alternative behandlingsformer, er der

ikke meget håb for bedring og den tidligere lærer på Nyager Skole og på Skovmoseskolen har det derfor selv ambivalent med at

tage imod flere penge.

“Jeg kan godt forstå, hvis man gerne vil støtte op om andre og jeg bliver ikke skuffet, hvis man stopper med at støtte mig,” siger Lasse, der er far til fire små børn og er selvfølgelig stadigvæk dybt taknemmelig for den hjælp, han får.

“Man kan stadigvæk hjælpe mig med at gøre livet nemmere for min familie og hjælpe mig med at give dem nogle gode minder med os sammen,” understreger han.

Du kan stadig støtte Du kan være med til at give Lasse og familien den chance.

Lasses søster har oprettet hjemmesiden enchancetillasse.dk, der hjælper med at dække alle de udgifter, som er forbundet med særlige behandlinger og de udgifter familien ikke længere kan overkomme, efter Lasse er flyttet på plejehjem.

Du kan være med til at give Lasse en chance på hjemmesiden:

www.enchancetillasse.dk eller ved at søge på Facebook under samme titel.

