Alle husker de glemte børn

Kulturpædagog Selvom ens kulturelle horisont kun lige rækker ud over sandkassen kan det være udviklende at have en fælles referenceramme for det finkulturelle. "Det giver samhørighed og udvikling," mener Rødovres kulturpædagoger, der i torsdags fyldte Det Kongelige Teater med børnehavebørn.

Af André Bentsen

Jeg har aldrig set så meget guld før. Synes du ikke også, der er meget

guld,” spørger en lille purk sin pædagog, der må give ham ret.

Der ér meget guld på Det Kongelige Teaters Gamle Scene. Her runder støj-

niveauet hurtigt det vanlige niveau på Rød Stue, da mere end 500 Rødovre-

børn sætter sig til rette i sæderne, men da først forestillingen ‘De glemte børn’ går igang, bliver der mussestille i salen.

Forestillingen er nemlig både alvorlig, sjov og uhyggelig. Børnene fra de mange forskellige institutioner i Rødovre, har i det øjeblik én ting til fælles. Kunsten.

Det er andet år i træk, at Rødovre Kommunes kulturpædagoger arrangerer en kæmpe tur for byens kommende skolebørn og det er ikke tilfældigt.

Meningen med kulturpædagoger i daginstitutionerne, er at sikre, at alle børn får kulturoplevelser, som de ellers ikke have

fået. Både på stuerne og ude i byen.

Fælles referenceramme

Det giver børnene meget meget mere end en god oplevelse, understreger kulturpædagogernes leder, Natalia

“Det er med til at udvikle børnene og giver dem en fælles oplevelse, som de kan bruge som afsæt for fællesskab,” forklarer hun.

Det er ikke tilfældigt, at valget faldt på Det Kongelige Teater, som er finkulturel.

“Der er for det første plads til alle, men det er også et sted og et stykke, der indfanger børnene. Der sker noget, når man ser andre børn danse, fordi det kunne være én selv. Det gør, at børnene kan identificere sig med kunsten og hinanden.

Fokus på venskab

Fra tid til anden måtte en pædagog hist og her trøste en lille tilskuer, fordi stykket var skræmmende, men begejstringen var til at mærke på vej hjem i de 11 kæmpe store busser, der vakte masser af opmærksomhed ved Kongens Nytorv.

“Der sker en masse ting ude i institutionerne nu. Både på grund af kulturpædagogerne, men også fordi, der er fokus på kultur og kulturhistorie. Det er eksempelvis gennem et teaterstykke som dette, at man lærer ikke at mobbe hinanden. I stykket er der fokus på venskab og hvad man kan gøre for hinanden,” understreger Natalia Olsen.

Hun fortæller, at institutionerne på forhånd har fået materiale om stykket, så de kunne dele det med forældrene, der så igen kan tale om budskaberne og oplevelsen med deres børn derhjemme.

“Flere forældre har rost initiativet. Børnene har også allerede ledt efter sig selv på billederne fra dagen og det er en kæmpe fælles referenceramme, som de tager med sig helt ind i skolen, når de skal starte,” mener hun.

