Helga vandt over to verdenskrige

105 års fødselsdag Med sine imponerende 105 år har Helga Sørensen overlevet to verdenskrige og er ikke sådan lige at løbe om hjørner med.

Af André Bentsen

Fra sit vindue på Dorthe Marie Hjemmet spejder Helga ud over den by, der har givet hende et rigt arbejdsliv og en kæmpe familie med børn, børnebørn og oldebørn.

105 gange har hun holdt fødselsdag og stakken med lykønskningskort tårnede sig da også op på det lille bord, hvor der var dækket op til kage og kaffe.

I stakken var der både hilsner fra borgmesteren og fra Dronningen.

“Det er anden gang hun skriver nu,” siger Helga, der ikke er i tvivl om, hvordan man runder de 100 år – plus det løse.

“Man skal have et sundt liv med masser af motion. Det har jeg gjort ved at

køre på cykel rundt i Rødovre, hvor jeg har boet siden 1937,” fortæller hun og kigger drømmende ud af vinduet.

Det meste af livet har cirklet omkring familievirksomheden, der leverede sportsnet til hele landet og feriestedet i Herstedøster, hvor kærligheden til heste stadigvæk holdes i live, når børn og børnebørn tager Helga med på tur.

Vi forsøgte at få hende til at kigge baglæns og fremhæve højdepunkter, men det ville hun ikke.

“Jeg har haft en god barndom, en god ungdom og en god alderdom. Og der er ikke en eneste ting, jeg fortryder,” siger hun og skåler glad i portvin med sin datter.

“Ja mor spurgte allerede i sidste uge, om vi nu også havde noget at byde på, hvis der kom gæster,” griner de.

