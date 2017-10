Rødovre i unfair konkurrence

JA/NEJ: Konservative synes ikke, at kommunen skal tilbyde rygestopkurser og vil stille krav til Viftens filmvisning. Foto: BP

Konkurrence for skattekroner Rødovre Kommune bruger stadig flere skattekroner på ting, der allerede tilbydes af gode lokale virksomheder. Konkurrenceforvridende? "Ja," siger højrefløjen. "Nej," siger Socialdemokraterne.

Af André Bentsen

Intet er gratis – heller ikke de tilbud, du får fra det offentlige!

Selvom Rødovre Kommune reklamerer med gratis wifi, gratis vægttabskurser, rygestopkurser og lyserøde glansbilleder i ‘Sammen om Rødovre’, er tilbuddene, ligesom biografen og bibliotekernes støvsugere, betalt af dine skattekroner.

Nu synes en lang række politikere, at grænsen er nået for, hvor meget Rødovre Kommune skal konkurrere med det private lokale erhvervsliv, der lever af at sælge cykler, bøger, sundhedskurser, nyheder og biograffilm.

“Hvorfor i alverden er det en kommunal opgave at få folk til at holde op med at ryge. Alle her i landet ved, at det er farligt at ryge – altså kan du

gøre op med dig selv, om du vil ryge eller ej. Hvis man ønsker at lade være med at ryge, så kræver det reelt set ikke mere end en beslutning. Det bør altid være op til den enkelte og vedkommer ikke Rødovre Kommune,” skriver Liberal Alliances kandidat, Erik Rico Hansen på side 22 i onsdagens udgave af Rødovre Lokal Nyt.

Luk reklamebladet Sammen om Rødovre

Da vi på Rødovredagen spurgte ham, hvad han mente om kommunens selvrosende magasin, ‘Sammen om Rødovre’, svarede han direkte:

“Stem på mig, så lukker jeg det.”

“Èt af de seneste tiltag er, at kommunen mener, man fra centralt hold skal ud-

give et ‘orienteringsblad’ om ‘livet i kommunen’. Undskyld mit franske, men er det ikke lige præcis, hvad vi har den frie presse til. Hvorfor skal vi bruge skattemidler (hov, det var heller ikke gratis) på at skrive og udgive noget, som andre reelt set arbejder for, lever af og tilmed har opnået flere kåringer for. Hvorfor skal Rødovre Kommune skrive i egen udgivelse om begivenheder, som Rødovre Lokal Nyt måske har behov for at benytte til at skaffe annoncører,” siger Erik Hansen og tilføjer:

Bevares, så kan man selvfølgelig ikke styre, hvad der skal stå, men det synes jeg faktisk er en gevinst, også selvom jeg ofte er uenig med Rødovre Lokal Nyt.”

Skal ikke vise film

Han kalder det for en tilsnigelse, at Viften skulle vise markant anderledes film end Atlas Biografen, der ligger under én kilometer væk. Altså er det spild af skatteborgernes penge.

Den holdning deler formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jan Kongebro (A) ikke.

“Det er en kommunal kerneydelse at drive et kulturhus, hvor der indgår en biograf. Den er bare ét element af mange og kan også fungere som både koncert- og foredragssted. Jeg synes, der er plads til begge biografer og synes ikke, man kan kalde det for, at det offentlige konkurrerer med det private,” siger viceborgmester, Jan Kongebro.

Den konservative borgmesterkandidat, Kim Drejer Nielsen, mener godt, at Viften kan fortsætte med at drive biograf, men så skal det være på andre vilkår.

“Vi havde ikke en kommercielt drevet biograf for 27 år siden. Hvis Viften skal vise film, skal de vise

nogle andre film end den private biograf. Rødovre Sundhedscenter skal stå for rådgivning, men egentlige rygestopkurser, synes jeg heller ikke kommunerne skal stå for. Det er ikke en kommunal kerneydelse,” fastslår han.

