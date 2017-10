Bruger dine skattekroner på robotstøvsugere og glansbilleder

KONKURRENCE FOR DINE PENGE: Skal Rødovre Kommune konkurrere med private virksomheder med en biograf, rygestopkurser, gratis cykler og en avis om sig selv. Giv din stemme på rnn.dk

Når kommuner konkurrerer Rødovre Kommunes unfair konkurrence med private virksomheder på eksempelvis biograf- og nyhedsområdet kan blive en del af regeringens arbejde med at sikre fair og lige konkurrence.

Af André Bentsen

Hver uge bruger Rødovre Kommune mange skattekroner på at tilbyde borgerne ting, som private virksomheder i byen allerede har knoklet for i årevis.

Men er det fair, at private konsulenter slider for at tjene annoncekroner for at tiltrække kunder, mens Rødovre Sundhedscenter udbyder alt fra mindfullness- til vægttabskurser og reklamerer for dem på kommunens egne kæmpe informationsskærme langs vejene – vel at bemærke betalt af borgernes skattekroner?

Eller, at den kommunale biograf ikke behøver at tænke på, hvor mange der spiser popcorn i de bløde stole og at kommunens egen avis om sig selv, ‘Sammen om Rødovre’, kan male et rosenrødt glansbillede af alting i byen og forklæde det som journalistik og på sigt udkonkurrere en af landets bedste lokalaviser?

“Nej,” mener de borgerlige, der nu får støtte fra regeringen på Christiansborg.

Der skal nemlig være klare regler for, hvordan Rødovre Kommune må udkonkurrere private virksomheder med skattekroner i ryggen.

Det understreger Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (L) efter at have kigget på sagerne om Atlas Biografen og magasinet ‘Sammen om Rødovre’.

Fair og lige konkurrence

“I regeringen har vi netop fremlagt udspillet ‘Fair og lige konkurrence’. Her slår vi fast, det skal være et generelt princip, at det offentlige ikke skal drive erhvervsvirksomhed. Vi vil forhindre, at den offentlige sektor, med skattekroner i ryggen, udkonkurrerer private virksomheder.

Derfor vil vi lovfæste og stramme reglerne for, hvad stat, kommuner og regioner må og ikke må og vi vil sikre fair prissætning og etablere en ny klagemyndighed,” siger Simon Emil Ammitzbøl.

Han er glad for at være blevet gjort opmærksom på de unfair forhold i Rødovre.

“I den situation er det for mig meget nyttigt at høre om eksempler på kommuners erhvervsaktiviteter, for eksempel biograf- og magasindrift. Eksemplerne kan indgå i det arbejde med at sikre fair og lige konkurrence, vi udarbejder i regeringen,” påpeger ministeren.

Folkeoplysning vinder

Viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Jan Kongebro, synes ikke, der er noget galt i, at kommunen konkurrerer med de private med skattekroner i ryggen. Ikke i forhold til kulturhuset og biblioteket.

“Det er ikke alle, der har råd til en robotstøvsuger eller at få termografisk målt deres hus, så det, synes jeg, er en god service fra det offentlige, når man kan låne det på biblioteket,” mener Kongebro, der også er glad for det kommunale magasin.

I Danske Medier, der repræsenterer mere end 300 danske aviser, har man svært ved at smile af kommunernes voldsomme satsning på at skrive mere om sig selv i gratismagasiner og på Facebook.

Den offentlige mediedækning truer nemlig den frie presse og udfordrer demokratiet, mener Toke Helmø, kommunikationskonsulent.

“Rødovre Kommune udsender ti gange årligt magasinet ‘Sammen om Rødovre’, som rummer en del indhold, der ikke vedrører kommunal information – men er artikler om eksempelvis personer fra Rødovre Kommune. Indhold, som lige så godt kunne stå i den lokale ugeavis.”

“Magasinet udsendes endda til alle husstande i kommunen – også de, der har frabedt sig lokale ugeaviser,” skriver han i et debatindlæg på Altinget.dk, der i sidste uge også stillede skarpt på Rødovre Kommunes brug af penge på at tale godt om sig selv i magasinet ‘Sammen om Rødovre’.

