Endnu et nederlag til RHs damer

Håndbold Rødovres håndbolddamer førte med seks mål i første halvleg. Men et par dumme udvisninger i starten af anden halvleg ødelagde holdets rytme.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer, har endnu deres første sejr til gode, efter fem spillerunder.

I dagens kamp mod Horsens Håndbold Elite, blev det til et nederlag på 22-28, efter en halvlegsføring på 15-12.Det blev således ”kun” til syv scoringer i anden halvleg mod gæsternes seksten scoringer, og det rakte langt fra til en sejr.

De to hold fulgtes ad til midt i første halvleg, hvor stillingen var 7-6 til hjemmeholdet. Simone Dillon med sin tredje scoring, øgede til 8-6. Anna Stensbøl til 9-6, Simone Dillon til henholdsvis 10-7 og 11-8, Sôna Posivakova til 12-9. Simone Dillon med to scoringer til henholdsvis 13-9 og 14-9. Katarina Juul Hansen med sin tredje scoring til 15-9, fem minutter inden pausen, hvor efter det lykkedes gæsterne med tre scoringer, at få reduceret til pausestillingen 15-12.

Hjemmeholdet lagde ud med en udvisning og et brændt et straffekast, fra starten af anden halvleg. Gæsterne fik reduceret til 15-14, hvorefter hjemmeholdet fik endnu to minutters straf. Horsens fik udlignet til 15-15 inden Christina Damm Hamann igen bragte hjemmeholdet foran til stillingen 16-15 syv minutter inde i anden halvleg.

Det blev så sidste gang i kampen, at Rødovre var foran. Simone Dillon fik udlignet til 17-17 og Anne Birgitte Spørring til 18-18. Otte minutter senere reducerede Line Kaiser til 19-22 og Katarina Juul Hansen til 20-22. Rebekka Sejdenfaden til 21-23 og med endnu en scoring af Katarina Juul Hansen til 22-24, otte minutter før slutfløjt, og der var fortsat spænding om kampens udfald.

Horsens tog en Team Time Out, og det viste sig at være en god idé, da det lykkedes at holde hjemmeholdet fra at scorer yderligere, og med fire scoringer, at sikre sig en sejr på 22-28.

Om kampen siger træner Peter Jagd. ”Vi får et par dumme udvisninger umiddelbart efter pausen, og det gør, at Horsens kommer tilbage i kampen. Vi tager efterfølgende nogle dumme beslutninger, og afslutter lidt hurtigt”, siger Peter Jagd, og fortsætter.

”Horsens er et godt hold, og det er et hold, vi ikke regnede med at få et point imod. Vi har nu lagt ud mod hold som forventes at slutte i rækkens bedste halvdel, og nu kommer der nogle kampe mod hold, som vi skal have point imod. Vi har lært meget af de kampe vi hidtil har spillet, og er blevet bedre fra kamp til kamp. På søndag, hvor vi skal møde Ringsted, er der en mulighed for, at vi får de første point” siger Peter Jagd.

