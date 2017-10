Rasmus Astrup sikrede to point til RMB på straffeslag

Rasmus Astrup sikrede to point Foto: BP

Ishockey Rasmus Astrup spillede en stor kamp, og sikrede Mighty Bulls to point på et afgørende straffeslag, på holdets fjerde forsøg.

Af Flemming Haag

Vi spillede en rigtig god første periode, siger Rasmus Asperup, som sikrede Rødovre Mighty Bulls to point efter forlænget spilletid og straffeslag.

Vi kommer foran 2-0 og jeg føler vi har godt styr på kampen. Vi går ud til anden periode og kommer på hælene, og inden vi får set os om, står den 2-2.

Vi skal så arbejde os ind i kampen igen, men kommer bagud 2-3. Vi bliver ved med at tro på det, så kommer vi heldigvis på 3-3, og begynder at spille OK igen siger Rasmus Astrup.

Jeg syntes det går OK for mig i dag, men det er en holdindsats der gør at vi får to point, og det er dejligt.

Indtil i dag, har jeg brændt fem straffeslag. Jeg har mine ting oven i hovedet, og det lykkedes heldigvis i dag og det er positivt og dejligt siger Rasmus Astrup, der med sin scoring på straffeslag sikrede RMB to point.

