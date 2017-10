Atter engang stolpe ud

Avarta blev nedlagt i Middelfart. Foto: Ian Nielsen / arkiv

Fodbold Avarta tabte den første af tre vigtige topkampe, da holdet var en tur på Fyn, nærmere beskrevet Middelfart. Chancerne til point var til stede, men Avarta havde ikke heldet.

Af Mike Hjulmand

Dagen var kommet til at de grønne skulle tage hul på den første af tre top 4 kampe i træk for Avartas vedkommende.

Første opgør blev spillet i det vestfynske, hvor modstanderen Middelfart tog imod. Avarta var mest på bolden og skabte også flest chancer, men desværre for gæsterne var det Middelfart, der fik passeret målstregen først.

Resultattavlen viste 1-0 til hjemmeholdet i pausen, hvor kynismen var til forskel på de to hold.

Med mundvigen ned ad

Dette efterår har været med stolpe ud for Benny Galls tropper og lørdagens kamp ændrede ikke på det. Selvom der igen blev leveret en godkendt præstation, hvor kun målene manglede.

Det er jo, som det er, at det er målene, der afgør fodboldkampe og efter stadionuret rundede en time satte Middelfart kampens andet mål i kassen. Avarta fik ikke ændret på resultatet, så Avarta endnu engang mistede ærgerlige point.

”Vi spiller en god felt til felt kamp, med flere store chancer for at komme tilbage, men det er stolpe ud. Vi spiller op mod det hold i rækken med det største budget og Middelfart er et godt hold, det skal vi tage med,” sagde Benny Gall.

Avarta falder ned på tredjepladsen, da de blev overhalet af netop Middelfart. Næste opgør er atter en udekamp på Fyn, hvor man skal en tur til Marienlyst og møde rækkens nummer et.

