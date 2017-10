Vil dø for trøjen

På trods af en tilværelse i de lavere rækker, trækker B77 altid mange tilskuere til deres kampe. Foto: Arkiv

B77 er klubben alle elsker at hade, undtagen dem, der trækker den blodrøde trøje over hovedet. De vil dø med den på.

Af Christian Valsted

Mange havde tårnhøje forventninger til B77s sportslige flagskib, førsteholdet, der i denne sæson snørrer stofstrimlerne i serie 2.

En femteplads indfrier ikke helt forventningerne fra de mange dedikerede fans, der er en hjørnesten i dét fællesskab, som gør den lille forening, foran Valhøj Skole, til noget helt unikt.

Selv tager cheftræner, Daniel Fritz dog kigget på tabellen, roligt.

“Vi skal ikke gabe over for meget og det går hele tiden fremad. En sæson i serie 2 er ingen skam, men på sigt skal vi op på højere niveau. Det kræver formen er på plads og spillerne overholder aftaler på banen. Det er de begyndt på nu og derfor ser jeg meget positivt på fremtiden,” siger Daniel Fritz.

Han ser igen og igen, hvordan den faste stamme på holdet kæmper så meget, at shortsene burde skiftes oftere end normalt.

“Dem der altid har knoklet for klubben, er der stadigvæk. De går ind til en kamp for at dø med trøjen på, selvom banen er noget lort og tingene ikke kører. Man kan stole på dem og det er perfekt som træner og som forening,” siger Daniel Fritz.

Tredje halvleg

Klubbens formand, Nicklas Carlé, er enig.

“Der findes ikke en klub magen til B77. Har du først haft trøjen over hovedet, er den svær at få af, fordi vores klub lever og ånder for fællesskabet på kryds og tværs med plads til det seriøse, men med hyggen i højsæde,” siger Nicklas Carlé og tilføjer:

“Det foreningen kan

gøre ved en person, kan ikke beskrives, det skal opleves. Eventuelt på lørdag, hvor der er dobbeltprogram med kampe for både 1. og 2. senior.”

Analysen deles af cheftræneren.

“Man skal finde balancen mellem det sociale og det alvorlige. Det skal være god fodbold, men tredje halvleg er også vigtig. Der er mange fans, som støtter klubben, som er med til at skabe atmosfære med pølser og hoppeborg, så man kan tage hele familien med og til sammen skaber de elementer en stemning, der er værd at kæmpe ekstra for,” mener Fritz, der lidt paradoksalt ser holdets svaghed, som de mange gule og røde kort som drengene desværre indkasserer.

Paradoksalt, fordi han selv må sidde over de sidste tre kampe på grund af et rødt kort fra en dommer, der, ifølge Fritz selv, allerede forfulgte ham personligt, da de mødte hinanden sidste år.

“Så er det svært at være et forbillede, men det er noget, vi skal arbejde med, og det gør vi,” lover han.

