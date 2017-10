Hylder pigtrådsmusikken

Kjeld Jørgensen (tv) og Pelle Kelm er en del af den nye musikforening Rødovre Star Club, der dyrker pigtrådsmusikken fra 60’erne. Foto: Brian Poulsen og Presse

musik i blodet Den nystartede forening Rødovre Star Club skruer tiden helt tilbage til de glade 60’ere og vil gennem sociale arrangementer udbrede kendskabet til pigtrådsmusikken.

Af Christian Valsted

Det er dansemusik der skaber glæde. Det er musik fra en svunden og oprørsk tid,” fortæller 41-årige Pelle Kelm entusiastisk. Han er for ung til at at have oplevet de glade 60’ere, hvor pigtrådsmusikken blev født under ungdomsoprøret, men han er flasket op med musikken og nu lever og ånder han for at udbrede kendskabet til pigtrådsmusikken.

”Musikken fra 60’erne var et oprør mod forældrene og deres måde at se på verdenen. Det var knallerter, anderumper og musikken, der kunne noget helt særligt,” siger Pelle Kelm.

En rejse tilbage i tiden

Den særlige stemning forsøger den nye musikforening nu at genskabe på Rødovregaard.

Foreningen inviterede den 23. september foreningens medlemmer og øvrige interesserede til første arrangement. I alt mødte mere end 100 pigtrådsentusiaster op til en rejse tilbage i tiden.

”Det var overvældende og viste, der er et stort publikum til den slags musik. Der er mange fra min generation, som er gået på pension, men som savner nostalgien fra 60’erne,” fortæller Kjeld Jørgensen der er bestyrelsesmedlem i foreningen.

Mange mødte op i tøj fra 60’erne og på Rødovregaard var de mange fremmødte vidner til musikalsk underholdning af foreningens husorkester Rockin Shades og Chimbo’s Revivals.

“Det var dans, koncert og spisning, som var virkelig vellykket,” siger formand Pelle Kelm om foreningens første 60’er arrangement.

Pigtråds-ildsjæle

Rødovre Star Club kom til Verden i april måned i år og blev stiftet af en gruppe ildsjæle, som lever med ånden og pigtrådsmusikken fra 60’erne.

121 er i skrivende stund medlemmer af den musikalske forening og selvom foreningen er lokalt forankret med base på Rødovregaard, kommer medlemmerne gerne langsvejs fra.

”Vi kan se, vi har medlemmer fra hele Sjælland,” siger Pelle Kelm, inden Kjeld Jørgensen supplerer:

”Vi troede medlemmerne ville komme fra nabolaget, men sådan har det ikke været. Det gør selvfølgelig ikke noget, men vi så da gerne endnu flere medlemmer fra Rødovre. Der må være flere der ude med hang til 60’er musik,” siger Kjeld, der, ligesom Pelle, har rødder i Rødovre.

En stor fest

Rødovre Star Club har en ambition om at arrangere minimum fire musikevents om året, hvor pigtrådsmusik er det naturlige omdrejningspunkt.

Næste fest er allerede planlagt og du kan derfor sætte kryds i kalenderen den 21. oktober, hvor Rødovregaard igen bliver indhyllet i 60’er toner.

Igen vil foreningens eget husorkester spille 60’er musik og her udover giver bandet ‘The Mean Beats’ koncert.

“Der er stor hype omkring pigtrådsmusik og vi håber at se ligeså mange medlemmer på Rødovregaard den 21. oktober, som der var i september måned,” siger Pelle Kelm.

De rutinerede musikanter fra ‘The Mean Beats’ spiller koncert på Rødovregaard til Rødovre Star Clubs næste arrangement den 21. okotober. Billetter kan købes på roedovrestarclub.dk.

