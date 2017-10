Når børn og voksne slås om meninger

Der var god ro og orden i starten af fredagens debat, der endte som en stor sejr til Enhedslisten og De Konservative, mens Dansk Folkeparti fik elever til at græde. Foto: Red.

så er der valg Kun to partier fik flere stemmer efter debatten på Nyager Skole, end de ville have fået før debatten, der flere gange løb løbsk.

Af Andreas Bendtsen (Praktikant)

Det er ikke hver dag, at eleverne må have telefonerne fremme i skoletimerne, man da de skulle stemme til et prøve-

valg på Nyager Skole, var den lille elektroniske hjælper et uundværligt værktøj.

Det blev en sejr til Enhedslisten, som gav de andre partier baghjul.

Fem kandidater sad klar på scenen til at tage imod spørgsmål fra de unge elever.

Venstre kunne desværre ikke stille op til spørgsmål på grund af at Karin Frøidt

måtte melde afbud. Det fik dog skabt en god stemning i starten, at hun istedet havde sendt en video med sine mærkesager.

Også her var det dog mest Necla Baran, der fik stor jubel, efter hun havde sagt Enhedslistens mærkesager.

Men der sluttede glæden ikke for det yderste venstre. Under spørgsmålstiden blev Necla spurgt af en elev fra 7. klasse.

“Hvorfor skal vi stemme på jer?”

Necla svarede:

“I skal stemme på os, fordi vi går indenfor kortere skoledage, bedre ældrehjælp og meget andet her i Rødovre.”

Det svar fra Necla skabte en stor klapsalve fra eleverne på Nyager Skole.

Elever hetzede

Begejstringen var knap så stor, men mere morsom da en elev fra 8. klasse spurgte Kim Hammer fra Dansk Folkeparti.

“Hvad er holdningen til indvandringen?”

Kim Hammer svarede:

“Den skal minimeres ekstremt meget. Der bruges omkring 33 milliarder kroner på indvandring og dem vil vi hellere bruge på jer end på indvandringen.”

Det fik flere elever til at grine ad Kim Hammer, men det sluttede ikke der, for eleverne blev ved med at køre på Dansk Folkepartis kandidat.

Klokken 12:30 begyndte eleverne at kede sig og en masse fra 7. og 8. klasse klasse begyndte at tale til hinanden. Med alt den snak og med fem politikere, der forsøger at svare på spørgsmål, blev det et stort kaos.

Lærerne fra Nyager Skole gjorde ikke noget med de elever, der sad og larmede og der gik 10 minutter, før en lærer tog fat i et par elever og bad dem være stille.

Eleverne fortsatte med at spørge Kim Hammer (O) om landspolitik, og

ikke kommunalpolitik, som mødet ellers skulle handle om. Kim Hammer svarede eleverne, selvom de fleste bare grinede af alle de udtalelser, han kom med. Men det var ikke alle, der synes, det var sjovt. Nogle få elever begyndte at græde på grund af de kommentarer, Kim Hammer kom med om indvandringen og muslimerne.

Pensionsalder også med

En lærer fik sat en stopper for de ikke-relaterede spørgsmål, så der stille og roligt kom kontrol over eleverne igen.

En elev fra 9. klasse spurgte alle politikerne.

“Hvad syntes I, pensionsalderen skal være?”

Der er forskellige meninger om det, men især Enhedslistens svar skabte stor begejstring.

Necla svarede:

“Jeg synes, at den skal være 63+. Så har man arbejdet i 40 – 50 år. Efter så mange år på arbejdsmarkedet, bliver man slidt i sin krop og ikke bare det, så skal der også være plads til, at man kan være sammen med sine børn og børnebørn,”

Kim Hammer svarede også:

“Jeg synes pensionsalderen skal være lavere end den nuværende, fordi de unge skal ind og overtage vores arbejdspladser. Vi skal gøre plads til de

unge.”

Denne gang fik også han en klapsalve fra eleverne.

Klokken var ikke mere end 13, da eleverne igen begyndte at virke trætte og ugidelige.

Igen begyndte de at småsnakke og skubbe til hinanden. Lærerne gjorde deres bedste for at få eleverne til at stoppe, men igen skulle der gå 10 minutter før en lærer decideret fik stoppet eleverne.

En elev fra 8. klasse spurgte Chris Lassen Jensen fra Konservative:

“Du sagde i din introduktion, at det ville være federe at være i Rødovre i fremtiden, hvad mener du egentlig med det?”

Chris Lassen Jensen svarede:

“Vi vil gerne have flere caféer, restauranter og butikker rundt omkring i Rødovre. Vi vil gerne udvide Rødovre, så der kommer flere ungdomsboliger og meget andet,” sagde han til stor begejstring for salen.

To vindere

Det var det sidste spørgsmål, der blev stillet til politikerne inden afstemningen.

De eneste to partier som gik frem var Enhedslisten og Konservative. Enhedslisten gik frem med 3 procentpoint og endte med 32 procent af alle stemmerne. Men den helt store vinder af selve debatten blev Konservative, som gik fra kun to procent til hele 25 procent af stemmerne efter diskussionen.

Den vil dog primært blive husket for det tragiske efterspil, hvor en gruppe piger gik, mens de holdt om deres veninde, som var brudt helt sammen i gråd på grund af beskyldningen om, at muslimer ødelægger den vestlige Verden.

