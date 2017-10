Eventyr med lokale unge

17-årige Natascha fra Rødovre spiller tugthusfange i Christian 4.s Tugt- og Børnehus, mens 19-årige Mathias Niclasen, th., spiller en af gøglerne, som Christian 4.s børn hyrer til at opføre en særforestilling på Rosenborg Slot til ære for deres teaterglade far. Foto: Presse

teater Der er lokale unge på scenen, når Eventyrteatret i efterårsferien viser familiemusical fra Christians den 4.s København.

Af Christian Valsted

I efterårsferien indtager Eventyrteatret Glassalen i Tivoli med familiemusicalen ”Kongen og Tiggertøsen”. Christian den 4.s mange ’ægte’ og ’uægte’ børn hvirvles ind i et forrygende eventyr, hvor de opdager en hemmelighed, der kan vende op og ned på tilværelsen for både fattige samt adelige børn og unge i Kongens København. Blandt de medvirkende er de to garvede teenageskuespillere fra Rødovre, Mathias Niclasen og Natascha Jessen.

Handlinger foregår i København i 1628. På Rosenborg Slot er kongens kæmpe børneflok bekymret for deres fars lunefulde humør. For at gøre ham gladere beslutter de at hyre en gruppe unge talentfulde gøglere til at opføre et muntert skuespil på slottet til den teaterglade konges ære og morskab.

Men det bliver en svær opgave: For Københavns magtfulde stodderkonge

har fjernet de unge skuespillere fra gaden og spærret dem inde i det berygtede Tugt- og Børnehus, hvor kun en mur adskiller dem fra byens forbrydere.

Forestillingen opføres i

Glassalen i Tivoli fra den 6. til 22. oktober. Rødovre-skuespillerne, Mathias Niclasen og Natascha Jessen, kan opleves i rollerne som henholdsvis gøgler og tugthusfange.

kommentarer