Alt går galt i Viften

Replikkerne falder ikke til tiden, men til gengæld snubler de glade amatører over møbler og medspillere og hele tiden på det forkerte tidspunkt. På billedet ses skuespillerne Gordon Kennedy (tv) og Jesper Riefensthal. Foto: Thomas Petri

teater Alt, hvad der kan gå galt, går galt. Men det er heldigvis meningen. Rødovre Teaterforening har prisvindende komedie med grinegaranti på plakaten i næste uge.

Af Christian Valsted

Forestillingen ’Komedien, hvor alt går galt’, har i flere sæsoner blæst latterorkaner ind over Londons West End og nu er turen kommet til Danmark. Folketeatret er på turné med forestillingen og mandag den 16. oktober gør teatertruppen holdt i Rødovre og Kulturhuset Viften.

Med en blanding af Mr. Bean, Charlie Chaplin og Monty Python er der lagt op til et grin. På scenen kan publikum blandt andet opleve Gordon Kennedy, Troels Malling og Kristian Holm Joensen. De spiller med i en ambitiøs amatørteatertrup, der kaster sig ud i et spil om et mordmysterie i bedste Agatha Christie-stil, men de har desværre ikke styr på ret meget andet end spilleglæden.

Billetter kan købes via viften.dk

