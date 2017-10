debat Svar til Morten Bødskovs indlæg onsdag den 4/10-17.

Af Jan Hansen, Rødovrevej

Jeg er kke helt sikker på, om jeg forstår, hvorfor du skal gøre Rødovreborgerne opmærksom på, at du gerne vil give banderne ‘grovfilen’. Det tror jeg iøvrigt hele Danmarks befolkning inklusiv alle dine kolleger på ‘Borgen’ er enige om.

Fint du er enig med Erik Nielsen og de øvrige borgmestre på Vestegnen, men som du så fint selv konkluderer, har de jo netop selv sørget for at kontakte vores justitsminister vedrørende øget politi i ‘gaderne’.

Ærgerligt du benytter debatpladsen i RLN på at give den nuværende Justitsminister ‘Filen’, promovere dig selv og erklære din enighed med vores borgmester. Lad Erik Nielsen klare det lokalpolitiske, det gør han jo fint! Iøvrigt behøver vi vel ikke at blive mindet om dine ‘resultater’ som justitsminister, der jo endte med den berømte ‘grovfil’.

