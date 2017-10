Trist oplevelse i centeret

Kim Nilausen efterlyser mere næstekærlighed efter et besøg i centeret.

debat Min veninde og jeg havde glædet os til en lørdagstur i Rødovre Centrum.

Af Kim Nilausen Bülowsvej 32 Frederiksberg C

Vi tog bilen fra Frederiksberg for at få en osetur, frokost og en tur i biografen. Undervejs i centeret tog vi et ‘pitstop’ oppe på første sal ved et lille sted med udskænknnig. Da vi havde sat os med kaffen, lød der et knald bag mig – en dejlig kop kaffe var tabt på gulvet. Og nu kommer min oplevelse. Det var en mand, der var halvsiddet lammet, som havde sat sig med avis, kaffe og en kage. Hvordan kaffen var røget i gulvet ved jeg ikke – men ikke en fra de andre fyldte borde fortrak en mine udover at sidde og glo på manden.

Jeg fór hen og fik en klud af den ligeglade tjener – sagde netop til ham at der var røget en kop kaffe på gulvet – han kunne ikke være mere ligeglad – men en klud fik jeg da udleveret men måtte ikke efterfølgende lige vride den op, så jeg kunne tørre det sidste op. Tjeneren havde ikke tænkt sig at

gøre noget – og det havde de øvrige gæster heller

ikke – så jeg tog en stak servietter og svuppede det værste op og stillede koppen på disken.

Tjeneren gloede bare surt på mig. Så kom en sød afrydder og vi bad hende lige tage affære og skænke manden en ny kop kaffe – manden havde lidt svært med sproget pga. lammelsen, men det endte med at han fik sin kaffe.

Hvor er folks empati

Grunden til jeg skriver er, jeg synes, det er utroligt, at mennesker idag har så meget nok i sig selv – tænk bare at sidde og glo, når der sidder en mand, der så åbentlyst lige har brug for en hjælpende hånd. Hvor er folks empati blevet af – eller næstekærlighed – eller almindelig god opførsel – det gælder også tjeneren den dag. Sikke en mangel på rettidig omhu fra dem alle.

Til dig der tabte kaffen – uanset hvordan det skete – håber du fik en fortsat god dag i Rødovre Centrum.

Annonce

kommentarer