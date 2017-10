Stibro over Jyllingevej efterlyses

Ole Sundman fra Lørenskogsvej så gerne, at den lovede stibro over Jyllingevej snart kommer op. Billedet er en illustration, som Naturstyrelsen tidligere har udsendt i forbindelse med projektet. Foto: Presse

debat I september 2016 stod der i Lokal Nyt bl.a.: ”Vi må forvente, at broen står færdig i løbet af efteråret. Det ligger i kortene, at en større del af omkostningerne dækkes, da årsagen dertil, ligger i de fejlagtige tekniske oplysninger, som vi ikke har haft indflydelse på,” siger formanden for Dansk Folkeparti i Rødovre Niels Spittau. Altså færdig ved udgangen af 2016! Men hvor er broen?

Af Ole Sundman, Lørenskogvej 29

Projektet blev påbegyndt i 2011 med brask og bram. Et stykke af cykelstien blev brud op og området blev hegnet ind med teksten ”undskyld vi roder”. Der kom en vandledning i vejen og omkostningerne til etablering af broen blev fordoblet. Pengene blev fundet, men hvor er broen blevet af? Er pengene skyllet ud i vandledningen eller er projektet blevet sandet til? Måske er det glemt? Er der gået valgflæsk i projektet? Hvorfor er det bare lidt forsinket! Hvorfor er der ikke opdaterede oplysninger på rk.dk?

Vi mangler broen og behovet er yderligere blevet aktuelt, idet den gamle gangbro blev fjernet – den 28.maj 2017! At den gamle gangbro er fjernet før den nye bro er færdig kan/vil få uheldige sikkerhedsmæssige konsekvenser, da mange vil krydse Jyllingevej hvor broen var – og ikke benytte krydsning ved motorvejen, som der henvises til ved skiltning. Det er naturligvis folks eget ansvar, men prøv bare at se!

Uden sammenligning i øvrigt, minder forløbet om Valdemar Schiøler Lincks sang fra 1936; Ih hvor er det…..

Svar fra Rødovre Kommune:

Annonce

Kære Ole Sundman

Vi deler din frustration over, at broen over Jyllingevej ikke står færdig. Det er dog ikke Rødovre Kommune, men Naturstyrelsen, som er bygherre. Rødovre Kommune gør alt, hvad der står i vores magt for at fremme byggeprojektet, og vi rykker jævnligt for fremdrift.

Da arbejdet med broen skulle i gang, blev der fundet en meget stor vandledning et sted, som ikke passede med de oprindelige ledningsplaner. Sådan en ledning kan ikke flyttes, og det var derfor nødvendigt at ændre projektet og flytte andre ledninger, så der kunne blive plads til broen.

Bygherre og entreprenør er ved at afklare det videre forløb og kammeradvokaten er inddraget for at afklare, hvem der har ansvaret.

Poul Jepsen,

Teknisk direktør,

Rødovre Kommune

kommentarer