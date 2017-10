Mere uddannelse til de arbejdsløse

debat Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for nylig foretaget en undersøgelse, der viser, at mange ufaglærte ledige ikke hører om deres muligheder for uddannelse, når de er til samtale i jobcentret.

Af Necla Baran og Vibeke Kold. Kandidater for Ø til KV17

Det på trods af, at det er oplagt at bruge en periode med arbejdsløshed til at forbedre sine kvalifikationer, så man ikke står forrest næste gang, der skal fyres. Ordinær uddannelse er et af de bedste redskaber til at sikre en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis Enhedslisten, efter valget, får en plads i beskæftigelsesudvalget, vil vi arbejde hårdt for, at Jobcenter Rødovre styrker indsatsen for at uddanne arbejdsløse borgere. 2016-tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at det er der brug for.

Lær af nabokommunerne

På landsplan var 18 % af de aktiverede ledige i ordinær uddannelse. I Rødovre var det 17 %. Kommunen ligger altså cirka på landsgennemsnittet. Men i betragtning af at det længe har været en ambition for kommunen at uddanne især ufaglærte, burde vi bestemt ligge højere.

Ser vi på kommunerne omkring os, ligger Hvidovre på 22 %, Brøndby på 25 % og Albertslund på 29 %. Og i det jyske finder vi procenter på helt op til 50 som i Hjørring.

Da borgerne i Rødovre næppe er mindre uddannelsesmindede end borgerne i vores nabokommuner, er der altså plads til forbedring.

Lær af Nordsjælland

Jobcenter Rødovre har styrket deres kontakt til virksomhederne og er opmærksomme på den stigende arbejdskraftmangel, især inden for byggeri, håndværk, rengøring- og ejendomsservice.

Her udgør de arbejdsløse borgere en oplagt målgruppe. Det er muligt at starte på en erhvervsuddannelse, mens man er ledig. Men også her viser statistikken et behov for en styrket uddannelsesindsats i Jobcenter Rødovre.

På landsplan udgør aktivering i erhvervsuddannelser 8 % af aktiveringen i ordinær uddannelse. Det er ikke imponerende, men dog betydeligt bedre end her i Rødovre, hvor kun 3 % af ledige i ordinær uddannelse tager en erhvervsuddannelse.

Her kan vi lære af især de nordsjællandske kommuner, hvor det fx i Hillerød og Halsnæs er ca. halvdelen af de ledige i ordinær uddannelse, der får en erhvervsuddannelse.

Fast tilbud om uddannelse

Enhedslisten vil foreslå, at alle ufaglærte ledige tilbydes uddannelse og meget gerne en erhvervsuddannelse. Hvis de ikke kan nå at gøre uddannelsen færdig, mens de er ledige, kan resten af uddannelsen tages på kontanthjælp eller ordinær ydelse.

Kniber det med troen på egne evner eller overblik over mulighederne, må jobcentret tilbyde vejlednings- og kompetenceafklarende forløb i samarbejde med a-kasser, fagforeninger, VUC, erhvervsskoler og andre relevante aktører.

Der er masser af uddannelsesmuligheder i lovgivningen. Det gælder bare om at bruge dem.

