Kunst ud fra matematiske regler

De 36 geometriske skulpturerer lavet af Thilo Frank. Kunstværkets endelig udtryk er ikke helt på plads endnu. Senere på måneden vil der blive monteret udvendige skyggeplader, der vil give værket nyt perspektiv. Foto: Brian Poulsen

kunst Der er mange tanker bag Rødovre Centrums nyeste kunstinstallation ’Crystal Loop’, der, med udgangspunkt i matematiske regler, glimter ned fra loftet i centerets nye afdeling Krystallen.

Af Christian Valsted

Ud over 16 nye butikker og godt 550 nye parkeringspladser byder Rødovre Centrums nye afdeling ’Krystallen’ også på et særpræget kunstværk. Rødovre Centrum har for vane at udsmykke centeret med kunst i forbindelse med udbygninger samt runde fødselsdage.

Det nye værk i ’Krystallen’ er en af centerets mere spektakulære til dato. Kunstinstallationen er lavet af kunstneren Thilo Frank og består af 36 geometriske skulpturer der hænger ned fra loftet i et bølget forløb, der bugter sig gennem rummet og omfavner den besøgende på vej op eller ned ad rulletrappen.

De 36 skulpturer er lavet ud fra matematiske regler i ni forskellige størrelser med fire af hver størrelse. Thilo Frank er inspireret af 1500-tallets matematik. Et gennemgående træk ved værket er tanker om universets former, dynamik og forløb. Værket bliver belyst af naturligt sollys og af 12 kunstige lyskilder opsat mellem skulpturerne. De kunstige lyskilder følger, ligesom sollyset, døgnets rytme og med denne kobling peger Thilo Frank på forholdet mellem det naturlige og det kunstige, mellem naturen og mennesket.

Poetisk pause

Værket går hånd i hånd med ‘Krystallens’ arkitektur, hvor sollyset opfylder de åbne rum fra vinduesbeklædte sider og trekantede ovenlysvinduer. Med værket ønsker Thilo Frank at skabe en pause i kundernes hverdagsrutiner og travlhed. Når det reflekterende sollys rammer kunderne direkte, mens de står på rullebåndet, er det Thilo Franks håb, at det skal give kunderne et kort øjeblik til at tænke på noget andet.

“Jeg er meget glad for vores nye kunstværk. Det fremtræder smukt i lokalet og man ser hele tiden nye vinkler og spejlingen,” siger Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen. Han fortsætter:

”Jeg tror også, vores nye kunstværk er smukt om 50 år. Når vi som center køber kunst, skal det helst være langtidsholdbart,” siger han.

