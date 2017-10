Ni virksomheder indstillet til pris

Rødovre erhvervspris 2017 Onsdag den 25. oktober bliver en lokal virksomhed hædret med ’Rødovre Erhvervspris 2017’. Her er finalisterne.

Af Christian Valsted

Rødovre Erhvervsråd og Rødovre Erhvervsforening hylder onsdag den 25. oktober det lokale erhvervsliv i Loen på Rødovregaard. Aftenen byder på et dialogmøde om EU persondataforordningen, middag og ikke mindst den årlige kåring af årets lokale virksomhed, den såkaldte ’Rødovre Erhvervspris’. Det er trejde gang, prisen skal uddeles og blandt finalisterne er blandt andet Rødovre Centrum, Kailow, og Nybolig.

“Alle ni virksomheder har gjort sig særligt bemærket indenfor en eller flere af de otte kriterier, som det kræver at komme i betragtning til prisen,” siger formand for Rødovre Erhvervsforening, Carsten Corinth.

Kriterierne for at vinde årets erhvervspris er blandt andet, at man som virksomhed enten skal have haft markant vækst, ydet en særlig indsats for inklusion af socialt udsatte grupper, været ledelsesmæssigt eller teknologisk nyskabende, ydet en særlig miljømæssig indsats, haft fokus på virksomhedens arkitektoniske fremtræden eller ydet en speciel indsats for lokalområdet.

Alle er velkommen

Alle borgere er inviteret med til dialogmødet og den efterfølgende prisuddeling. Ligesom sidste år vil der være lidt godt at spise og drikke.

Deltagelse kræver tilmelding og kommunen skal have din tilmelding senest mandag den 23. oktober.Tilmelding foregår på mail til rk@rk.dk, att. Gitte Junker Andersen.

Annonce

Læs eventuelt mere på rk.dk, hvor hele programmet også kan ses.

kommentarer