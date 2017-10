Tag stilling til organdonation

organdonor For kun anden gang i Danmarkshistorien holdes der, på lørdag, organdonationsdag. I Rødovre er det foran Netto på Tårnvej, hvor du kan skrive under i kampen for formodet samtykke og støtte kampen for organdonation.

Af André Bentsen

Det er kun et fåtal af byer, der får besøg, når ‘Organdonation – ja tak’ på lørdag samler underskrifter ind på gaden, men Rødovre er en af dem. Foran Netto på Tårnvej vil Tina Pedersen, der selv lider af nyresvigt, sammen med andre frivillige gøre opmærksom på sagen.

“Jeg er tovholder i Rødovre, jeg er selv nyresyg, bor i Rødovre, er pt udredt til en nyretransplantation og afventer at komme på donorliste,” fortæller Tina, der arbejder for at få formodet samtykke i DK. For det er der brug for.

“466 danskere stod sidste år på venteliste til et nyt organ. Det er det højeste i 11 år. Hver anden uge dør en af disse danskere på ventelisten,” siger Tina og fortsætter:

“85 procent af danskerne går ind for organdonation, kun 21 procent procent har registreret sig i donor regis- treret.

Danmark har en af de laveste donorrater i Norden og EU. Ved formodet samtykke kan vi redde flere mennesker, der venter på et nyt organ. Du kan også give din underskrift på underskrift.dk, hvis du er enige i, at formodet samtykke en rigtig god mulighed for at redde menneskeliv.”

