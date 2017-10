Justitsminister Pape hædrer lokalpolitikere

Danmarks justitsminister var med, da De Konservative afleverede deres stillerliste til kommunalvalget. "Det er bindegalt, at fire ud af 10 lokalpolitikere bliver truet. De burde hædres fordi, de bruger så meget tid og det kræver en masse mod at række hånden op og sige, jeg vil gerne gøre en indsats for mit lokalområde," sagde Søren Pape ved overrækkelsen af underskrifterne på rådhuset. Foto: Brian Poulsen

opbakning For første gang i denne avis 15-årige levetid har Rødovre to borgmesterkandidater. Hvor tæt det kapløb bliver, må være op til vælgerne at bestemme, men bejleren til titlen fik alligevel det bedst mulige afsæt, da justitsministeren kickstartede hans kampagne med en ros til de lokale politikere.

Af André Bentsen

Kommunalvalget er en lokal ting. Alligevel har landets mest populære politikere en tendens til at kaste stjernedrys over valgkampen og blande sig i de vigtigste emner. Det var dog ikke derfor, landets justitsminister, Søren Pape, besøgte Rødovre Rådhus.

“Det betyder meget for De Konservative, vi har en borgmesterkandidat i Rødovre og det er altid sundt for demokratiet, der er en udfordrer til titlen,” siger Søren Pape, der tager en masse med tilbage til Folketinget.

“Vi er meget bevidste om, at kommunalvalg er en lokal ting, men kontakten til borgerne er vigtig. Jeg er selv rundet af det kommunale som byrådsmedlem og borgmester og ved hvor vigtig kommunerne er og der er mange gode idéer, som kan inspirere os folketingspolitikere. Der er 98 kommuner, som gør tingene forskelligt fra os og det skal vi lytte til, vi er ikke isolerede øer,” siger justitsministeren og tilføjer:

“Vi har mange gode mennesker i vores kommunalbestyrelser og på Christiansborg. De ting skal hænge sammen og den dialog og nærhed er vigtig og derfor var jeg

ikke i tvivl om, at jeg skulle komme idag og være med, når Kim Drejer Nielsen afleverede den konservative stillerliste.

Kan lære af hinanden

Det var da også en spændt lokalkandidat, der viste ministeren rundt.

“Jeg er dybt beæret over, at formanden for partiet og justitsministeren bakker op om kandidaturet. I Rødovre ønsker vi en ny politisk kultur og en ny retning for Rødovre Kommune. Det giver et rygstød og trækker noget interesse til, at ministeren bakker op om den linje og vi kan samtidig lære noget lokalt af den måde De Konservative på Christiansborg har trykket skolepolitiken og socialpolitiken i den rigtige retning,” understreger Kim Drejer Nielsen.

