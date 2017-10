Tilfreds Magnus Bogren

Tre point er fint, siger Magnus Bogren Foto: BP

Ishockey Rødovre Mighty Bulls træner Magnus Bogren har givet sit hold kvalitet og selvtillid og spiller med stor aggressivitet.

Af Flemming Haag

Om sejren over Gentofte Stars, siger RMBs træner Magnus Bogren. ”Jeg syntes det er fortjent, at vi får 3 point, set over hele kampen. Specielt i 2. periode dominerede vi kraftigt, og kunne have scoret et mål mere, men det er også fint, at vi kan vinde når der er et minut tilbage af kampen”.

”Det giver lidt selvtillid til holdet, at de kan se at de kan være med mod topholdene, når vi spiller godt, nu er vi med til at spille om topplaceringerne, så det ser fint ud” siger Magnus Bogren som ser frem til kampen mod SønderjyskE på søndag. ”Det bliver en god udfordring, vi tabte 4-1 sidst, men spillede en rigtig god kamp, så den kamp ser jeg frem til” slutter RMBs træner.

