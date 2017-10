Sidste minuts sejr til RMB

Stor kamp af Stefan Ridderwall Foto: BP

Ishockey Rødovre Mighty Bulls måtte helt hen til kampens sidste minut før sejers målet faldt, efter flere meget store muligheder.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls overvandt tre udvisninger i første periode.

Hjemmeholdet kom lidt skidt fra start, da der kun var spillet 19 sekunder, da Steffen Klarskov fik to minutter for Hooking. Gæsterne fik ikke udbytte af deres overtalsspil, da et effektivt boksplay forhindrede Gentofte Stars i at komme frem til afslutninger. Umiddelbart efter, at RMB igen var fuldtallig, fik gæsterne to minutter i straffeboksen, men overtalsspillet gav ikke resultat. Rødovre Mighty Bulls fik endnu to gange to strafminutter, først måtte Mads Eller sunde sig i to minutter, og umiddelbart efter måtte Patrick Rasmussen en tur i boksen.

Effektivt boksplay hold endnu engang Gentofte Stars fra, at komme til afslutninger. RMB var spilstyrende når holdet var fuldtallig, og havde mange kvalificerede afslutninger, som holdt Gentofte Stars keeper Teemu Seppänen varm.Tre minutter før pausen fik hjemmeholdet pucken i mål, men dommeren havde forinden fløjtet for blokering uden, at Teemu Seppänen havde hold på pucken.

Men minuttet efter fandt Kevin Montgomery en fri Frederik Skovby, som first timede pucken i mål, til en fortjent pauseføring til hjemmeholdet.

RMB manglede skarphed i åbne scoringsmuligheder.Rødovre Mighty Bulls kom bedst ud til anden periode, og havde flere gode forsøg. Midt i perioden sled Mads Eller sig fri og havde en god mulighed alene med gæsternes keeper, men uden resultat. Kort tid efter havde Rasmus Astrup også en mulighed alene med Teemu Sepppänen, men også uden resultat.

Midt i perioden fik Gentofte Stars en dobbelt straf og hjemmeholdet en god mulighed i spil 5 mod 3. Men det lykkedes ikke at få pucken i mål trods flere gode forsøg.

Rødovre fortsatte med at presse, og gæsterne var presset helt i bund. Gentofte fik spillet sig ud af hjemmeholdets pres, og havde efterfølgende flere gode forsøg. Kort før periodepausen fik Mads Eller endnu to minutter i straffeboksen, og det benyttede gæsterne til, at udligne til 1-1 da Teemu Virtala slog en ripost fra Stefan Ridderwall i mål.En anden periode, hvor hjemmeholdet havde mange oplagte scoringsmuligheder, men der manglede den nødvendige skarphed.

Solidt boksplay holdt Gentofte fra scoring i spil 3 mod 5.

Spillet vekslede fra starten af tredje periode, uden at nogle af holdene spillede sig frem til chancer. Først fem minutter inde i perioden opstod den første store mulighed, da Steffen Klarskov havde et kvalificeret forsøg. Umiddelbart efter måtte Klarskov en tur i straffeboksen for Tripping. Udvisningerne fortsatte med at ramme hjemmeholdet. Klarskov var netop kommet på banen, så måtte Kasper Jensen en tur i boksen, minuttet efter måtte Connor Hardowa en tur samme vej efter en Tripping, udvisninger der må betragtes som ligge i den tynde ende af slagsen. Rødovres boksplay fungerede fortsat, og Stefan Ridderwall præsterede flere gode redninger, og overvandt undertalsspillet.

Bedst som det så ud til, at kampen skulle ud i overtid, fandt Nicklas Carlsen Rasmus Astrup, som spillede skråt tilbage til Connor Hardowa, som med et præcist slagskud sendte pucken i nettet til en fortjent sejr til hjemmeholdet, som burde have afgjort kampe, set i lyset af de mange store chancer.

Næste kamp.Rødovre Mighty Bulls spiller hjemme igen søndag den 15. oktober kl. 14, hvor SønderjyskE kommer på besøg.

