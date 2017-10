I regn og slud skal posten ud!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Vi sender ikke nok breve, så PostNord Danmark har økonomiske vanskeligheder. Problemet er åbenbart opstået mellem dengang det hed PostDanmark og til det hed PostNord. Det er også de skide svenskere.

Af Chrummer

Jeg husker, da portoen kostede 3,50 kroner for et brev. Posten kom hver dag – og om lørdagen kom han også lige ind og fik en øl, inden han KØRTE videre. Ja, han kom også ind, selv om der

ikke var noget post at levere. En bajer kan man vel altid drikke.

Min kone køber ofte, over nettet, nogle sy-ting i Kina. Det koster 7 kroner i forsendelse. Hvis du skal sende det retur, koster det 25 kroner. Til gengæld koster det 9 kroner at sende et tilsvarende brev til Kolding. Leveringstiden er så nogenlunde den samme.

Jeg kan godt forstå, at brevmængden er for nedadgående, da vi jo har e-mail – ja, og det offentlige opfandt så også E-boks (den mest triste mailbox i Verden). Til gengæld er internethandlen eksploderet og hvad GLS og andre kan tjene penge på, er åbenbart ikke godt nok for PostNord.

Jeg kan jo ikke engang komme ind af døren for pakker hos Spar-købmanden.

For sjov gik jeg ind på PostNord.dk – bare lige for at se, hvordan de selv forsøger at sælge deres service.

Et nyt tiltag, som har været længe undervejs, hedder Modtagerflex. Så aftaler man et sted, posten kan lægge pakken – så behøver han ikke at gå forgæves og du slipper for at skulle på posthuset (altså hvis du kan finde et). PostNord sælger det som noget smart – jeg mener, at alt andet er dumt. Men ikke desto mindre, hvis man ikke aftaler Modtagerflex, så kommer posten troligt forbi bare for at konstatere, at du ikke er hjemme. Tosser!

Jeg troede ellers, at postvæsenet ENDELIGT havde fundet ud af, at mange folk faktisk er på arbejde i dagtimerne. Men de tror altså ikke helt på det – de tror

bare stadig, at vi glemmer, der var en pakke på vej, for, som de skriver på deres hjemmeside: ”Det kan være, dine planer har ændret sig, så du ikke er hjemme til at modtage pakken, som du troede.”

”Hjemme til at modtage pakken”????? Med en leveringstid på 3-7 dage – så er det fandme svært at planlægge at være hjemme – ja, og hvad forventer PostNord, at man gør, når man skal udrette sin nødtørft? En spand foran hoveddøren – bare hvis nu der skulle være sammenfaldende cyklus mellem postens rute og min ”morgentømning”: ”Nu har jeg holdt fri i 7 dage for at modtage mit nye telefoncover og så ringer posten på, mens jeg skider!!”

Hvis jeg nu skulle sende et brev til kommunen. Så for at sikre mig, at det skulle ankomme næste dag, så skal jeg indlevere brevet på posthuset – altså i bygningen over for kommunen.

Derfor, synes jeg, det var fantastisk, at netop PostNord er sponsor for cykelløbet ”Danmark Rundt”.

I dette års udgave af det legendariske cykelløb, så kørte rytterne forkert på 2 etaper. En tredje blev aflyst pga. blæst. Da man kom til Randers fik et af holdene stjålet 10 cykler.

Det var så der, jeg tænkte, at PostNord var den perfekte sponsor. Det kan godt være det

ikke var den bedste reklame for PostNord – men til gengæld var den meget realistisk. Det skulle

være så simpelt og så endte det i kaos.

kommentarer