Lille Alma er den førstefødte i IrmaByen, hvor Tue og Claudia glæder sig over det gode sammenhold. Foto: Brian Poulsen

velkommen Den 11. juni var en historisk dag. Ikke bare i Tue og Claudias liv, men i hele Rødovres. Her slog lille Alma nemlig øjnene op for første gang, og blev dermed den første indfødte I IrmaByen.

Af André Bentsen

Alma er ikke bare Tue og Claudias førstefødte. Hun er også den første pige fra IrmaByen og har, med sine små søde kinder og nysgerrige øjne, skrevet sig ind i historiebøgerne, som den første borger, der kan sige, hun kommer fra stedet, hvor det gamle Supermarked engang havde hovedsæde.

Det er dog ikke noget de går og tænker over til hverdag på Risterivej.

”Det er jo mest sjovt for historiebøgerne, og måske noget vi kan hive frem til hendes 18-års fødselsdag,” siger den stolte far, Tue Jensen,”.

Han nåede lige at blive nervøs for, at huset ikke stod klar til familieforøgelsen, men kunne alligevel ånde lettet op.

”Jeg var meget højgravid, da vi flyttede ind. Oprindeligt skulle huset have været færdigt en måned før, men der var en masse ting, der skulle afklares så tingene nåede kun lige akkurat at falde på plads. Vi manglede stadigvæk haven og terrassen, men det betød ikke så meget, da først Alma kom til verdenen,” griner Claudia.

Legende børn

Parret er glade for, at de har valgt IrmaByen, som det sted, hvor den første Irmapige skal vokse op.

”Der er en fantastisk pionerånd her med nogle dejlige mennesker omkring os. Det er lige nyt for alle at bo her, så vi hjælper hinanden og har allerede holdt en vejfest samt en lille bålfest. Det er lige, hvad man kan overskue, når man er blevet forældre,” griner parret, der først nu er begyndt at få rigtig nattesøvn.

Hvad drømmer I så om for det første Irma-barn?

”Vi drømmer om, at byggepladsen bliver færdig. Vi håber, at børnene kommer til at lege sammen lige her udenfor døren, og det kommer de helt klart også til, når området bliver færdigt. Det bliver også spændende at se livet udvikle sig når flere flytter ind i alle lejlighederne. I starten var vi jo kun os i villaerne og så en masse håndværkere.”

