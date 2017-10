Hurtigt EM-exit

Lucas Klint fik vigtig EM-erfaring, selvom han sikkert gerne ville have haft endnu mere. Foto: Privat

TAEKWONDO Den 14-årige Lucas Klint tabte med et point i første runde kampen mod en kroat. Dermed blev det kun til en kamp til EM.

Af Peter Fugl Jensen

I lørdags skulle Lucas Klint fra Hwarang Rødovre Taekwondo Klub forsvare de danske farver og ikke mindst Rødovres byvåben til EM i Budapest. I første runde ventede en modstander fra Kroatien.

”Lucas kom hurtigt bagud 0-10, men så viste Lucas, hvad han har arbejdet med de sidste mange måneder, nemlig ikke at tabe hovedet og bevare fokus,” fortæller Lars Hyttel, som er presseansvarlig for Hwarang. Han fortsætter om Klints kamp:

”Lucas kæmpede sig flot tilbage og kom pointmæssigt op på siden af kroaten i 3. omgang. I slutningen af 3. omgang blev der smidt lidt ’sjove’ kendelser afsted fra dommeren til begge udøvere og Lucas endte med at tabe 23-22.”

