Satser mere på fans RMB har allerede søsat en ny fanzone, men afslører, at der fremover kommer til at ske mange flere ting, som kan hjælpe fansene med at komme i den rette stemning før og under kampen.

Rødovre Mighty Bulls Ny fanzone skaber venskaber på tværs af klubber.

Af Andreas Bendtsen (Praktikant)