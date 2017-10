Rødovre HKs håndbolddamer tabte med ti mål til Hadsten Håndbold

Simone Dillon scorede fem mål mod Hadsten Foto: BP

Håndbold Rødovre HK fulgte godt med Hadsten Håndbold i tyve minutter til stillingen 10-10, men en efterfølgende scoringspause på 14 minutter blev afgørende.

Af Flemming Haag

Hadsten kom hurtigt foran 2-0 inden Anne Birgitte Spørring fik reduceret til 2-1. Amalie Rasmussen på straffekast til 4-2 og Katrine Clasen til 5-3 og 7-4. På endnu et straffekast reducerede Amalie Rasmussen til 7-5 hvor der var spillet tolv minutter. To minutter senere scorede Simone Dillon til 8-6 og det blev 9-7 midt i halvlegen da Katrine Clasen scorede sit andet mål.

Simone Dillon til 10-8, Christina Damm Hamann til 10-9 og med endnu en scoring af Simone Dillon fik Rødovre udlignet til 10-10 med ni minutter til pausen.

Hadsten tog en Team Time Out hvorefter hjemmeholdet frem til pausen bragte sig foran 15-10.

Det blev 16-10 kort inde i anden halvleg før Simone Dillon fik reduceret til 16-11. Sôna Posivakova til 17-12 og Christina Damm Hamann til 19-13. Line Kejser gjorde det til 21-14, Katarina Juul Hansen til 22-15 og med endnu en scoring af Line Kejser blev det 23-16 midt i halvlegen.

Sôna Posivakova til 25-17 og Amalie Rasmussen på straffekast til 26-18. Katarina Juul Hansen med to scoringer til henholdsvis 27-19 og 28-20 før Anne Birgitte Spørring gjorde det til 29-21. Kort før slutfløjt og med Rødovres sidste scoring i kampen, blev det 31-22 med Simone Dillons femte scoring.

Rødovres håndbolddamer har endnu sine første point til gode, og ligger efter fire spillerunder på 14. og sidstepladsen. Der bliver mulighed for, at spille sig til de første point søndag den 15. oktober kl. 15 hvor Horsens HE kommer på besøg i Rødovre Stadionhal.

