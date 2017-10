Rødovre FC alene på førstepladsen i Floorball Ligaen

Hattrick af Andreas Kleczewski på seks minutter Foto: BP

Floorball Sikker sejr til Rødovre FC over Hvidovre Attack, men udvisninger i anden periode rystede holdet da Hvidovre med tre scoringer fik reduceret hjemmeholdets sikre 4-0 føring.

Af Flemming Haag

Rødovre FC havde lørdag eftermiddag besøg af naboerne Hvidovre Attack FC, som åbner den nye sæson med et hårdt program. Første modstander var sidste sæson danske mestre fra Benløse FC, hvor det blev til et nederlag på 10-4, næste kamp var mod sidste sæsons bronzevinder BFC Vendsyssel hvor det blev til to point, og i gæsternes tredje kamp, venter sidste sæsons sølvvindere Rødovre FC.

Hjemmeholdet som er kommet rigtig godt fra start, har spillet med stor energi, vist imponerende pasningsspil, effektive afslutninger og offensivt pres, hvilket er recepten på, at hjemmeholdet har fået en godkendt start på sæsonen.

Hvidovre Attack blev lagt under pres fra kampens start, og dækkede massivt op foran Kasper Eriksens mål. Hjemmeholdet kørte bolden hurtigt rundt, uden at tilspille sig de helt store scoringsmuligheder. Gæsterne havde deres første farlige forsøg med en afslutning på overlæggeren, efter otte minutters spil.

Rødovre var fortsat spilstyrende, og efter elleve minutters spil fik Andreas Kleczewski sendt bolden i mål på Jannik Dalkvists pasning.

Midt i perioden blev gæsterne ramt af en udvisning, og efter hurtigt og effektivt powerplay, blev det 2-0 igen ved Andreas Kleczewski, som midt for målet sendte Claus Nisbeths pasning i nettet efter blot 30 sekunder i overtal.

Kort efter var Andreas Kleczewski igen på spil, da han med sin tredje scoring gjorde det til 3-0, og her var det Jannik Trolle der lagde den målgivende pasning.

En første periode med totalt Rødovre dominans.

Rødovre fortsatte med at presse fra starten af anden periode, med gode forsøg fra Claus Nisbeth og Jannik Trolle, inden Jannik Dalkvist fik øget til 4-0 på Marko Krogsgaards pasning. Umiddelbart efter, havde Nicolai Børner et forsøg på stolpen.

Fem minutter inde i perioden, blev hjemmeholdet ramt af en udvisning, og et minut senere blev det til endnu en udvisning, og i spil 3 mod 5 fik gæsterne reduceret til 1-4 ved Mathias Thorsen. I spil 4 mod 5 reducerede Hvidovre endnu engang, til stillingen 2-4 på mål af Rasmus Madsen.

Efter de to reduceringer kom Hvidovre længere frem på banen, og fik skabt et par farlige situationer, og det resulterede i endnu en scoring til 4-3 ved Casper Christensen.

Så var der skabt fornyet spænding om resultatet, og intensiteten i kampen steg.

Så blev hjemmeholdet ramt af endnu en udvisning, og Hvidovre satte et markant pres på hjemmeholdet. Jannik Trolle fik brudt gæsternes powerplay, og sendte Emil Kristensen afsted med en præcis pasning, og alene med Kasper Eriksen i Hvidovres mål, øgede han sikkert til 5-3. Så blev gæsterne ramt af to straf minutter, og blev yderligere straffet da Claus Nisbeth sendte Jannik Trolles pasning i mål til 6-3.

En hektisk anden periode, hvor de tre udvisninger der ramte hjemmeholdet ødelagde holdets rytme, og Hvidovre fik skabt fornyet spænding, med holdets tre reduceringer.

Rødovre fik igen styr på spillet fra starten af tredje periode. Midt i perioden øgede Nicolai Børner til 7-3, Jannik Dalkvist til 8-3 og kort før tid blev det 9-3 ved Nicolai Børner, og endnu en sikker sejr til Rødovre FC.

Rødovre FC er nu eneste hold som er ubesejret i Ligaen efter fire kampe, og ligger alene på førstepladsen, da Copenhagen FC i weekenden tabte til Benløse FC.

Rødovre spiller sin næste kamp, lørdag den 14. oktober kl. 14, ude mod Skanderborg Kill.

