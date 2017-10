Tæt opløb – hvilken film er bedst?

Foto: Brian Poulsen

konkurrence I Rødovre Lokal Nyts kort-film serie med Ravn og Emilie, er der lagt fire nye film op på Facebook/Rødovre Lokal Nyt. Det er samtidig en konkurrence, hvor man kan vinde et gavekort på 800 kroner til Cut'n Eat og opløbet er tæt. Men du vil have let ved at vinde, da der kun er få kommentarer under hver film.

Af Peter Fugl Jensen

Vinderen er den film, som får flest likes og lige nu ligger to film stort set side om side i konkurrencen om at blive denne uges bedste film.

Mandag klokken 18 slutter konkurrencen. Herefter trække vi lod blandt de læsere, som har kommenteret under den film, som har fået flest likes. Her har du chancen for at vinde 800 kroner til den fremragende brasilianske restaurant Cut’n Eat på Islevhusvej på grænsen til Rødovre, hvis du skriver en kommentar.

Chancen for at vinde er meget stor, da vi kun har mellem to og fire kommentarer under hver film.

Så klik et smut forbi Facebook/Rødovre Lokal Nyt og like den film, som du synes bedst om og smid en kommentar under filmen, så har du gode chancer for en ‘gratis’ middag på Cut’n Eat.

