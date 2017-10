Vi mangler skarphed og kynisme i dag, siger RMBs kaptajn

Morten Andreasen savnede kynisme og skarphed i afslutningerne Foto: Ian Nielsen

Ishockey Vi skaber nogle store chancer som vi ikke får scoret på, og jeg har selv et par stykker siger Morten Andreasen

Af Flemming Haag

Om kampen mod Herning Blue Fox, siger RMBs kaptajn Morten Andreasen.

Vi kommer foran, og det hele kører som det skal. Så må man sige, at i resten af kampen lider vi lidt under at vi ikke får udnyttet de chancer vi skaber. Vi skaber nogle store chancer som vi ikke får scoret på, og jeg har selv et par stykker.

Så er det at Herning viser sig fra den klassiske side, hvor de er kyniske og scorer på powerplay og nogle chancer, siger Morten Andreasen og fortsætter.

Ved deres første mål, bliver vi fanget i midt zonen og kommer til at stå lidt skævt. Herning er skarpe i dag hvor vi bliver fanget i nogle omstillinger, og det har vi ikke gjort i de sidste par kampe, hvor vi har vundet, det er det der gør forskellen.

Vi er rigtig godt med hele kampen, men de trækker fra til 2-5 i tredje periode, så er det svært. Han står fint nok deres nye målmand (Ari Ahonen) men det er heller ikke så pucken går vores vej, og vi er ikke skarpe nok i de afgørende situationer. Vi skal lave nogle flere mål i dag, og få en resultatmæssig lige kamp, og holde dem fra at lave et mål eller to, så bliver det en anden kamp.

Jeg syntes vi får spillet fint op i vores powerplay til nogle chancer, men der mangler vi lige kynisme og skarphed i dag desværre, slutter Morten Andreasen.

