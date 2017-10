Rødovre Mighty Bulls sejersrække stoppet

Rasmus Astrup scorede kampens første mål Foto: BP

Ishockey Herning Blue Foxs effektive powerplay blev udslagsgivende, i en spillemæssig lige kamp.

Af Flemming Haag

Efter tre sejre i de tre seneste kampe, tager Rødovre Mighty Bulls fredag aften imod Metal Ligaens tophold Herning Blue Fox. Gæsterne tabte deres seneste kamp hjemme mod Odense Bulldogs, hvor de fik deres målmand Simon Nielsen skadet.

Herning Blue Fox har derfor haft travlt op til kampen mod RMB, med at finde en ny sidste skanse, og kan præsenterer den 36-årige finske målmand Ari Ahonen, som bliver genforenet med de tidligere holdkammerater Antti Kerälä og Toni Kallela. Ari Ahonen har senest spillet for Ässät, fra den bedste finske liga, men har mange kampe i flere af verdens bedste ligaer på sit CV.

Herning Blue Fox, lagde et massivt pres mod hjemmeholdets mål fra kampens start, uden dog, at sætte Stefan Ridderwall i hjemmeholdets mål på de store prøver.

Hjemmeholdet kom hurtigt med, og Rasmus Heine var den første der testede Hernings keeper Ari Ahonen, men forsøget sad i gribehandsken.

Herefter kom der gang i målscoringen, først ved Rasmus Astrup, som bragte hjemmeholdet foran 1-0 på Anders Schultz præcise pasning, hvor der var spillet syv minutter. Minuttet efter blev det 2-0 hvor Philip Schultz resolut scorede på Thomas Olsen pasning.

Et minut senere reducerede gæsterne ved Jan Dalecky som scorede fra tæt hold. Midt i perioden måtte Frederik Skovby en tur i straffeboksen, og 16 sekunder før straffetidens udløb, udlignede Herning til 2-2 på mål af Eetu Vento. Rødovre fik muligheden i overtal minuttet senere, med det lykkedes ikke at få scoret i overtalssituationen.

De to hold kunne gå til pause med stillingen 2-2 efter en jævnbyrdig og underholdende første periode.

Herning Blue Fox kom bedst ud til anden periode, uden at spille sig frem til de store chancer. Gæsterne havde overvægt i spil, men Rødovre havde de farligste forsøg hvor Jonas Sass i helt fri position ikke fik rigtigt træf på pucken, men Philip Schultz, Matthias Asperup og Steffen Klarskov havde senere kvalificerede afslutninger.

Midt i perioden blev RMB ramt af endnu en udvisning, og Hernings effektive powerplay gav resultat, da Antti Kerälä gjorde det til 2-3. Rødovre fik umiddelbart efter muligheden i overtal, men det lykkedes ikke at få etableret et ordentligt powerplay. Fem minutter inden periodepausen blev det 2-4 da Hernings Daniel Nielsen scorede fra tæt hold. Inden de to hold gik til pause, havde Morten Andreasen en stor mulighed, men Ari Ahonen i Hernings mål fik pareret.

En anden periode uden samme tempo og intensitet som i første periode. Herning Blue Fox havde overvægt i spil, men hjemmeholdet havde flere farlige afslutninger, som prellede af på gæsternes keeper.

Der kom mere tempo på kampen fra starten af tredje periode. Kort inde i perioden, fik Hernings Markus Jensen en pasning midt op i banen, og alene med Stefan Ridderwall, sendt han pucken i mål til 2-5. Herefter vekslede spillet, hvor hjemmeholdet havde de fleste afslutninger. Kort tid efter scoringen, fik hjemmeholdet endnu en udvisning, men effektivt boksplay af hjemmeholdet forhindrede endnu en scoring til gæsterne.

Midt i perioden fik RMB endnu en mulighed i overtal, og her lykkedes det Kevin Montgomery af reducerer til 3-5. Med endnu to muligheder i overtal, lykkedes det ikke Mighty Bulls at scorer yderligere.

To minutter før slutfløjt, tog hjemmeholdet en timeout, og spillede seks mod fem. Det resulterede i et massivt pres mod gæsternes mål, hvor Matthias Asperup og Jonas Sass havde kvalificerede afslutninger, uden resultat.

En spillemæssig lige tredje periode, hvor Rødovre havde flest afslutninger, men gæsternes keeper Ari Ahonen spillede en stor kamp, og forhindrede flere Rødovre scoringer.

Rødovre spiller igen hjemme på tirsdag den 10. oktober kl. 19, hvor Gentofte kommer på besøg.

