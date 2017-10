Bowlingen satser elitært

Unge spillere - både udefra og fra egne rækker - skal forstærke BK Sisu, så de er bedre rustet til fremtiden. Foto: Arkiv

BK Sisu vil spille med om medaljer, så træningsindsats og rammerne omkring eliteholdet og ungdommen er forbedret.

Af Peter Fugl Jensen

I sidste sæson var Bowlingklubben Sisu tilbage i ligaen, hvor de endte på en fornem femteplads. Det har givet blod på tanden og lyst til endnu mere.

”Top 4 kommer i slutspillet og det er vores målsætning i år. Vi vil spille med om medaljer,” siger formand Gert Nielsen, der også spiller med på ligaholdet.

”Vi har også set længere ud i fremtiden, og lagt en plan for de kommende år, så vi kan få stabiliseret os blandt den danske elite.”

”For at komme op blandt de bedste bowlingspillere i Danmark har vi blandt andet øget vores træningsmængde, vi deltager i flere turneringer og med hjælp fra vores støtteforening kan vores elitespillere også deltage til flere mesterskaber uden beregning.”

I første omgang betyder mere træning, at der trænes en dag ekstra om ugen, så ligaspillerne træner 2-3 gange om ugen, samt der trænes kondition og fysisk ved siden af.

Banerne er en udfordring

I denne sæson har herrerne spillet tre runder og ligger nummer tre.

”Vi skal slutte i top 4 for at komme i slutspillet, men der er lang vej endnu, for vi mangler 14 runder af grundspillet. Vi kan glæde os over vores start, som er væsentlig bedre end i sidste sæson,” fortæller Gert Nielsen, der afslører de mere detaljerede ting i bowling.

”Banerne er vigtige at kunne tøjle, for der kan være stor forskel på de olieprofiler, som man benytter på banerne, hvilket gør det mere kompliceret at spille. Det betyder, at hver bane er forskellig og her forsøger vi også at give vores spillere så gode forberedelsesmuligheder som muligt, så spillerne er mere omstillingsparate.”

”Der er meget teknik i at spille på de her overflader og det kræver en teknisk nørd som træner for at imødekomme de tekniske udfordringer så godt som muligt. Vi håber, at få en sådan træner tilknyttet her i oktober,” forklarer Gert Nielsen.

Kuglen er ikke bare rund

Banerne er ting, men bowlingkuglen har også stor betydning.

”I bowling udvikles kuglerne ligesom fodbolden bliver udviklet, så det skal vi også være klar på. Vi bowlere synes, at bowlingkuglen er endnu mere detaljeret end fodbolden, så vi går meget op i, hvad der er sidste nye udvikling. Men igen har banernes olieprofil også noget at skulle have sagt, når man skal vælge sin bowlingkugle.”

Dygtige unge på vej

BK Sisu vil gerne have tilgang, men satser mere på egne unge spillere.

”Vi satser faktisk på at få noget tilgang, men det skal helst være unge spillere, som er mere lærevillige. Vi ser også på vores egne, som er på vej, men der vil gå 3-4 år, før de er klar. Vi har tre virkelig dygtige piger på 15-16 år, så har vi 14-årige Emil Høstbo, der har vundet flere internationale turneringer, så talenterne er på vej,” siger Gert, der kan melde om stor fremgang af ungdomsmedlemmer hos både BK Sisu og Center.

I Rødovre er der tre ligahold. SISUs herrer, samt Centers herre- og damer.

”For at optimere vores spil og gøre os skarpere, så vi har også flere indbyrdes træningskampe.”

BK Sisu’s næste kamp er den 21. og 22. oktober ude mod Sydjysk Bowlingteam fra Brovst.

”Derefter kører vi til Aalborg for at møde LBC.”

Ønsker man at se Sisus ligahold i aktion, spiller de hjemmekamp søndag den 5. november klokken 12, når Brasilia fra Odense kommer på besøg.

Der er gratis adgang.

