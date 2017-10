Raser over nedskæringer

BLOKADE: Elever på Rødovre Gymnasium blokerer undervisningen i frustration over nedskæringer. Foto: Brian Poulsen

Rødovre Gymnasium Regeringens nye forslag om besparelser på uddannelsesinstitutionerne fik torsdag formiddag eleverne på Rødovre Gymnasium til at blokere klasselokalerne for deres lærere.

Af Andreas Bendtsen

Eleverne på Rødovre Gymnasium mødte op torsdag morgen til en helt normal dag, men dagen endte alt andet end normalt.

Regeringen har nemlig offentliggjort et nyt forslag om besparelser på uddannelsesinstitutionerne, og frem mod 2021 kan de unge studerende forvente, at der bliver sparet op mod 15 milliarder kroner på deres uddannelse.

Annonce

Eleverne på Rødovre Gymnasium havde ligesom de fleste andre gymnasier i landet, derfor blokeret dørene til lokalerne, så undervisningen ikke kunne gennemføres, og lærerne måtte gå tilbage til lærerværelset.

Foran de fleste lokaler sad der vrede elever holdt symbolsk øje med om enkelte lærere prøvede at bryde blokaden, der blev forstærket af borde og stole stablet op på gangene.

En af dem, der holdt blokadevagt på gangen, var Sadik Alamod fra 3U.

Der var dog ikke mange som ham. Allerede klokken 12 var halvdelen af Rødovre Gymnasiums elever taget hjem.

“Det er dårlig stil af alle eleverne, vi er her for at sende et budskab, ikke for at tage hjem. Jeg kan personligt ikke tage ansvar for eleverne, men jeg kan for mit vedkommende sige, at jeg er her, for at sende et klart budskab til regeringen om, at vi ikke finder os i de her nedskæringer,” siger Sadik Alamod.

“Det er vigtigt, at gymnasieeleverne sender et budskab til regeringen, om at det er forkert at bespare dette område. Vi er Danmarks fremtid. Vi er dem, der skal fører Danmark videre. Hvis vi ikke er lige så kloge, som den generation, der er nu, vil det jo kun komme til at gå nedad bakke herfra,” understreger Sadik Alamod.

Besparelserne kommer til at koste 10 procent af lærerne på Rødovre Gymnasium jobbet, anslår den lille gruppe af elever, der spærer vejen ind til lokale nummer 26, hvor der ellers skulle have været undervist i dansk.

“Men der er jo ikke kommet færre elever, så nu får lærerne bare endnu mindre forberedelsestid,” frygter Sadik Alamod, der trods alt er stolt over, at det er lykkedes at gennemføre en blokade på hele skolen. Kun i ét enkelt klasselokale er der stadigvæk undervisning, men den når også at blive blokeret inden Deres udsendte vender næsen hjem mod redaktionen.

Eleverne har da heller ikke selv fundet på blokaden ud af den blå luft. Det er Uddannelsesalliancen, der repræsenterer mere end 40 elevorganisationer, som står bag de mange demonstrationer landet over.

“Man bruger ikke ligeså mange penge på hvert enkelt studerende som man gjorde før i tiden. I takt med, at der kommer flere elever og studerende, er pengene ikke fulgt med i samme retning,” skriver en talskvinde for Uddannelsesalliancen på deres Facebookside.

kommentarer