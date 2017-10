Lucas Klint er EM klar

Lucas Klint og træner Azam Nazim.

TAEKWONDO Lucas Klint skal forsvare de danske farver og ikke mindst Rødovres byvåben, når han på lørdag skal kæmpe til EM i taekwondo for ’Cadet’.

Af Peter Fugl Jensen

”Målsætningen er ikke medaljer, men at jeg skal vinde de enkelte dueller, som vi har trænet meget på,” siger den 14-årige Lucas Klint, der i disse dage er i Budapest, Ungarn, hvor EM i taekwondo for ’Cadet’ udkæmpes.

Cadet betyder ungdom og er yngste gruppe, inden taekwondo-kæmperne bliver juniorer. Klint har altså en målsætning om at vinde hver eneste duel, men har også et andet fokus i den ungarske hovedstad.

”Det mentale. Det virker meget bedre, når jeg har positive tanker og ikke mister hovedet, når der er modgang,” siger Lucas, der ankom til EM-byen, Budapest, i tirsdags.

Onsdag og torsdag stod den på træning, mens i dag, fredag, skal være hviledag.

”Det kan være svært, når man har så højt energiniveau som Lucas,” siger træner Azam Nazim, der er med i Ungarn.

Forberedelserne til EM

Lucas Klint andet hjem kan uden tvivl tilsigtes Hwarangs træningslokaler på Højnæsvej.

”Vi har trænet stort set hver dag, og gerne flere gange om dagen, både hold- og individuel træning. Lucas har gennem hele forberedelsen fået stor opbakning af sine holdkammerater, som også har været med til den positive udvikling,” siger Nazim. Han fortsætter:

” Vi har haft stort fokus på de nye regler og har ændret lidt i kampstilen frem mod EM. Det har dog ikke kun været det sportslige, vi har arbejdet med. Vi har også arbejdet en del med det mentale, da det i sidste ende er altafgørende. Lucas er vokset med opgaven og blevet meget bedre til have fokus på det positive og han er blevet bedre til at vende modgang til noget positivt og til sin egen fordel.”

Lucas Klint skal i kamp lørdag den 7. oktober. De indledende kampe vil foregå om formiddagen, dernæst semifinaler og finaler om aftenen.

Der ligger 29 kæmpere i vægtklassen, hvilket betyder, at det kræver cirka fem kampe for at nå til finalen.

