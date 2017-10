Rødovre Tennisklub er i 1. division – igen

Rasmus Schwarz var med til at spille Rødovre Tennisklub op i 1. division i indendørs. Foto: Brian Poulsen/arkiv

Tennis Med en 6-0 sejr over KB er Rødovre Tennisklub også i 1. division i udendørs tennis.

Af Peter Fugl Jensen

Der skulle en appelsag til, før Rødovre Tennisklub kunne fejre herrernes oprykning til 1. division i udendørs tennis.

“I sidste sæson var vi tre bolde fra en oprykning, så det var skønt endelig at kunne fejre oprykningen, men det var i tæt kamp med Virum/Sorgenfri, som havde rustet op til denne sæson,” fortæller formand Poul Lundberg Andrease, som måtte igennem Dansk Tennis Forbunds apeludvalg, før oprykningen var en kendsgerning.

“Vi vandt vores sidste kamp mod KB III med 6:0, efter vi havde fået medhold i en protest over KBs spilleropstilling. Dermed vandt vi rækken i 2. division Øst med 1 point mere end Virum/Sorgenfri.”

“Det er et stort skridt fremad for Rødovre Tennis,” siger Lundberg Andreasen, der roser sit første herrehold bestående af Rasmus Schwarz, Nicholas Pettersson, Marcin Gosieniecki, Jonas Schwarz og Michael Jørgensen, der kan se frem til indendørs tennis – ligeledes i 1. division.

Damerne nummer to

Det bedste damehold fra Rødovre spiller i Sjællandsserien.

“De opnåede en flot andenplads, kun overgået af Greve. Vores spiller var Sofie Vindberg Nielsen, Clara Østergaard, Ana Savic og Majken Asmussen,” fortæler tennisformanden. Han fortsætter:

“Med tilgang af Emilie Elsvad fra netop Greve står klubbens bedste damer godt positioneret til næste sommers puljekampe.”

