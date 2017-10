Fix sluttede sæsonen på toppen af podiet

CK Fix U17-ryttere var igen stærkest på landevejen. I Tønder vandt Tobias Lund Andresen foran klubkammeraterne Emil Schandorff og Kasper Andersen. Nu venter vintersæsonen med cykelcross og banecykling. Foto: Privat

cykelløb Årets sidste landevejsløb blev, traditionen tro, kørt i de to sønderjyske byer Tønder og Bov i weekenden. CK Fix U17 indtog podiet i Tønder.

Af Peter Fugl Jensen

CK Fixs talentfulde U17-ryttere sluttede landevejssæsonen af med manér, da rødovrerytterne indtog de første tre pladser i Tønder. Tobias Lund Andresen, Emil Schandorff og Kasper Andersen stak af fra feltet og de tre CK Fix’ere havde et stærkt samarbejde, så de kom alene til mål og endte i nævnte rækkefølge med Tobias øverst på podiet.

Anton Hermann krydrede den flotte CK Fix præstation med en femteplads.

Søndag i Bov var der også en CK Fix’er på podiet, da Tobias Lund Andresen blev nummer tre, mens den nyoprykkede U15 rytter Gustav Wang kørte sig ind på en syvendeplads, kun to sekunder efter de tre hurtigste.

Thorolf Rønhede og Benjamin Hertz er også rykket op før tid, men det er til juniorerne, så de sluttede deres mange år i CK Fix med to juniorløb i det jyske. Det blev til sekundære placeringer i det stærke selskab, da blandt andet den nykårede junior verdensmester Julius Johansen blev nummer et lørdag og nummer to søndag.

CK Fix har valgt at lukke deres juniorhold, så flere andetårs U17-ryttere har valgt at skifte til andre klubber.

