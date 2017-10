Sporten kort skrevet

Lørdag var der petanque på grusbanen i Espelunden. Foto: Privat

kort om sport Vi har skrevet kort om seriefodbold, håndbold, ishockey og petanque.

Af Peter Fugl Jensen

Stærk 2. halvleg af Politiet

BK Rødovre led det første nederlag i syv kampe, da Politiet mødte op med et stærkt mandskab på Elstedvej.

Efter 0-0 ved pausen løb politiet fra træner Jon Broes tropper og vandt 2. halvleg med 0-3. Trods nederlag ligger BK Rødovre stadig 2. pladsen, som de deler med tre andre hold, blandt andet Politiet og Hellas, som er modstanderen på lørdag. De to hold tørner sammen klokken 13 på Engdraget.

B77 tæt på oprykningsplads

B77 er for alvor kommet i gang i serie 2, hvor de har spillet sig godt op i rækken. I weekenden vandt B77 med 3-2 over Rosenhøj og har nu vundet fire kampe i træk. Det bringer ‘de røde’ op på en fjerdeplads, kun to point fra andenpladsen, hvor AB er placeret. AB er modstanderen på lørdag klokken 16. En kamp som bliver spillet på udebane i Bagsværd.

God RH-start

Rødovre Håndboldklubs herrer er rykket ned i 3. division, hvor de har spillet to kampe, begge yderst jævnbyrdige.

Den første kamp blev vundet ude mod HØJ i Ølstykke Hallerne med 20-21.

Sæsonens første hjemmekamp var mod Lammefjorden, og den kamp endte uafgjort 19-19. Dermed har RHs herrer fået en acceptabel start på sæsonen.

Velkommen tilbage

Rødovre Mighty Bulls har skrevet kontrakt med Andrey Chistyakov for indeværende sæson. Chistyakov foventes at sæson-debutere i morgen, fredag, når topholdet Herning kommer på besøg i Rødovre Skøjte Arena.

Russeren spillede også for MIghty Bulls i sidste sæson, og er derfor tilbage i barndomsklubben.

Rødovrepiger på U18 landsholdet

RSIK har ikke dameishockey, men de har haft flere piger i klubben, og tre af dem er udtaget til det danske U18-landshold. Det er Signe Sass Jensen, Emily Kristoffersen og Madelaine Aalling. Danmark skal spille VM i Polen i januar måned.

Puljefinale i petanque

Grusbanen i Espelunden lagde underlag til DGI Storkøbenhavns puljefinale i lørdags. Rødovre Petanque Klub var værter for 120 spillere, som nød det flotte efterårsvejr.

Rødovre bevarede deres plads i A-puljen med 1. holdet, 2. holdet rykkede ned i B-puljen, mens 3. holdet rykkede op i B-pulje. I A-puljen var Hvidovre stærkest og skal til Landsmesterskaberne, der afholdes i Brønderslev.

Søndag var der breddeturnering på Jyllingevej (billedet) med 42 deltagere. Turneringen vandt Hans E. G. Jensen fra Rødovre Petanque Klub.

