Prisregn over Lokal Nyt

Fra venstre ses salgskonsulent Preben Madsen, salgskonsulent Heidi Fugl Jensen, salgskonsulent Ian Nielsen, journalist Christian Valsted, fotograf Brian Poulsen, bladchef Peter Fugl Jensen og siddende forrest redaktør André Bentsen. Foto: Privat

prisuddeling Din lokalavis fik priser i tre ud af fire kategorier, da fællesorganisationen Danske Medier uddelte de årlige journalistiske priser til Danske Ugeaviser. Rødovre Lokal Nyt fik guld i to af kategorierne og blandt andet disse ord af dommerkomiteen: ”…en af de mest iderige og aktivistiske lokale ugeaviser.”

Af Peter Fugl Jensen

Der er 216 lokalaviser i Danmark, og Danske Mediers jury havde modtaget mere end 100 indstillinger til de fire kategorier :

Årets nyhedshistorie

Årets feature

Årets redaktionelle ideer

Årets Digitale pris

Årets nyhedshistorie blev vundet af Ugeposten Gribskov, fuldt fortjent i øvrigt. Her havde Rødovre Lokal Nyt indstillet branden i IrmaByen, hvor vi havde filmet den vilde redningsaktion, da en kranfører reddede en tagdækker ned fra et brændende tag. Filmen og nyheden nåede ikke i finalerunden.

Det gjorde redaktør André Bentsens artikel om den frygtelige sygdom ALS, som havde ramt en far til fire børn.

Fire andre var i finalen, og artiklen ’En chance til Lasse’ fik en flot bronze.

Dommerkomitéen sagde blandt andet: En tager historien lige det skridt længere, der gør, at læseren sidder tilbage med en fornemmelse af at kunne hjælpe og gøre noget. Sådan er det med ’En chance til Lasse’, hvor journalisten kommer tæt på en umulig situation og med stor sprogforståelse formidler, hvor hård en sygdom ALS er. Til sidst giver den også mulighed for økonomisk at støtte det mirakel, Lasse håber på. Det er godt, det er vigtigt, det er lidt ud over det sædvanlige.

Kreativitet og engagement = guld

Rødovre Lokal Nyt havde den ære, som den eneste lokalavis, at have to initiativer i finalerunde i kategorien Årets redaktionelle ideer.

Det er ikke helt tilfældigt, for vores redaktør André Bentsen ryster gode ideer ud af ærmet, og jeg, som bladchef, må ofte stoppe ham, så vi alle kan følge med. Han er en energi-bombe uden lige, som får tingene til at ske og derfor kunne vi sende hele tre emner ind til vurdering af dommerkomitéen, som altså valgte de to ud.

Avisens indsamling til Kræftens Bekæmpelse med et større event foran Rødovre Centrum, hvor ’Løbe Leon’ blandt andet skulle forsøge at slå Danmarksrekord i 24 timers løb på løbebånd, fik ’hædrende omtale.’

Dommerkomitéen sagde blandt andet: Avisen aktiverede læserne med et 24 timers indsamlingsforløb, som bl.a. inkluderede et rekordforsøg på løbebånd, der gav 50.000 kr. til det gode formål. I forbindelse med rekordforsøget var der underholdning mm. Samtidig satte avisen fokus på kræftsagen i spalterne.

Helt til tops kom Lokal Nyts, igen af André Bentsen, idé om at sætte fokus på Ensomhed, som der blev gjort i foråret. Det var et enormt projekt over flere uger, som endte i flere større arrangementer og det hele med basis i #Ensomhed.

Dommerkomitéen sagde blandt andet: Rødovre Lokal Nyt er tidligere blevet belønnet for en løsningsorienteret og forholdsvis aktivistisk tilgang til lokaljournalistikken. Og dette projekt viser igen, at ugeavisen er i stand til at gøre en stor forskel i lokalsamfundet. Sammen med læserne og brugere af byens institutioner lykkedes det Rødovre Lokal Nyt at sætte fokus på ensomheds-problemer. Blandt andet blev eleverne på Rødovre Gymnasium engageret i projektet og skrev artikler til avisen. Initiativet kulminerede med en stor støttefest i Kulturhuset Viften med 400 gæster. I alt blev der indsamlet 20.000 kr. til at hjælpe udsatte unge. Projektet belønnes for at sætte et svært emne på den lokale dagsorden og engagere mange mennesker og organisationer i sagen undervejs. Andre ugeaviser kan lære en del af Rødovre Lokal Nyt, når det gælder evnen til at gennemføre så effektfulde projekter ved at tænke stort og konceptuelt.

Guldkalender

Det blev til endnu en guldmedalje til din lokalavis, da den digitale pris skulle uddeles.

Vores gode journalist Christian Valsted synes, det kunne være sjovt at have en julekalender på vores Facebook side, som endte med at vi skulle skaffe 24 gaver fra vores annoncører, og vi delte en gave ud hver dag. Det gjorde vi ’live’ hver dag klokken 12 via en iphone, så brugerne kunne følge lodtrækningen. Det blev en uomtvistelig succes med mere end 100.000 visninger den ene dag og minimum 10.000 visninger dagligt, masser af deltagere og derfor en heftig brugeraktivitet, som vi aviser altid ønsker os.

Det faldt dommerkomitéen for, og tildelte Rødovre Lokal Nyt guld.

Dommerkomitéen sagde blandt andet: Det er et projekt, der startede i det helt små. Små ambitioner, lille budget og uden den helt store plan. Det gælder også årets vinder. Men netop der ligger det geniale. Det fungerer enormt godt på den lille skærm, de to journalister elskede at være på skærmen, og brugerne elskede at have dem der. En enkel idé, enormt stærkt gennemført og resultater vil give redaktionel og kommerciel effekt i mange år fremover: Julekalenderen er strålende gennemført hele vejen med humor, tilstedeværelse og et all in digitalt engagerende koncept!

Til sidst blev Årets Ugeavis kåret, og det lå i kortene, at Rødovre Lokal Nyt var blandt favoritterne som Danmarks bedste ugeavis, men valget faldt på Ugeavisen Esbjerg, så du, kære læser, må nøjes med at læse en af Danmarks bedste ugeaviser skrevet, redigeret og udarbejdet uge efter uge af bare seks fastansatte, der vil gøre alt for at din avis forbliver en af Danmarks bedste. Hvem ved, måske bliver vi bedst igen en dag – ligesom Lokal Nyt gjorde i 2015.

Men lige nu glæder vi os bare enormt meget over de tre fine priser.

Fortsat god læselyst… og skulle du have lyst, kan du gå ind på Facebook/Rødovre Lokal Nyt og se de mange lykønskninger til avisen, og gerne selv sende os en hilsen. Det gør os endnu mere stolt.

