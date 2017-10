Rødovre FC på førstepladsen efter storsejr

Marko Krogsgaard og Emil Kristensen scorede begge mod Helsingør Foto: BP

Floorball Overbevisende RFC mandskab kørte Helsingør fuldstændig over med højt tempo og intensitet med mange gode aktioner. Unge Rasmus Bømervang imponerede med to flotte scoringer.

Af Flemming Haag

Rødovre FC havde onsdag aften besøg af Helsingør Floorball Team, der efter de to første spillerunder, endnu ikke har spillet sig til point, i modsætning til hjemmeholdet, der har seks point efter to kampe.

Rødovre FC pressede gæsterne i bund fra kampens start, og det massive pres gav resultat efter seks minutter, hvor Emil Kristensen bragte hjemmeholdet foran efter en præcis pasning fra Jannik Trolle.

Bolden var lige sat i spil efter scoringen, da Jannik Dalkvist øgede til 2-0 på Marko Krogsgaards pasning. Midt i perioden reducerede gæsterne til 2-1 på mål af Nicolai Hammer, som scorede på en kontra, men Jannik Dalkvist, med sin anden scoring, øgede kort efter til 3-1.

Umiddelbart inden pausen blev det 4-1, da Frederik Kobberup spillede bolden på tværs til en helt fri Nicolai Børner, som first timede bolden i mål til pausestillingen 4-1.

En første periode, hvor hjemmeholdet dominerede, kun afbrudt af enkelte farlige kontraforsøg fra gæsternes side.

Der var kun spillet tre minutter af anden periode, da Marko Krogsgaard øgede til 5-1, men Helsingør fik nyt håb, da gæsternes Nicolai Bech reducerede til 5-2 kort efter.Hjemmeholdet fortsatte med at presse, og det gav igen resultat midt i perioden, da Patrick Møller i helt fri position kunne slå Claus Nisbeths præcise pasning i mål, til stillingen 6-2.Fem minutter inden periodepausen, blev det 7-2 da Claus Nisbeth tog chancen fra distancen. Rødovres unge spillere fik herefter spilletid, og det takkede Rasmus Bømervang for, og scorede til 8-2. Kort efter blev det 9-2 ved Andreas Kleczewski, men gæsterne fik reduceret til 9-3 kort før pausen.

En anden periode, som spillemæssigt var identisk med første periode.

Rødovre begyndte tredje periode i undertal, da Jannik Trolle fik to minutters straf i anden periodes allersidste sekunder, men gæsterne fik ikke udnyttet sin overtalssituation. Da hjemmeholdet igen blev fuldtalligt, slog unge Rasmus Bømervang til igen, da han resolut slog Marko Krogsgaards pasning i mål. Midt i perioden sendte Frederik Selmann bolden i mål, med et baghåndsskud og Frederik Kiel Jensen sluttede målfesten kort før slutfløjt, da han scorede fra tæt hold, til slutresultatet 12-3.

Det var et overbevisende hjemmehold, der med hurtigt kombinationsspil fik spillet sig frem til mange kvalificerede afslutninger. Et effektivt boldpres, gav ikke gæsterne mulighed for, at få etableret et effektivt angrebsspil. En fortjent sejr, hvor kampens resultat fortæller om styrkeforholdet de to hold imellem.

Med sejren ligger Rødovre FC på første pladsen med ni point, samme antal point som Copenhagen FC, men Rødovre FC her en bedre målscorer.

Næste kamp.

Rødovre FC spiller lokalopgør på lørdag den 7. oktober kl. 15:30 mod Hvidovre Attack i Rødovre Stadionhal, hvor der er fri entré.

