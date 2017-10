6. afsnit af ‘Næsten Hjemme’

I en ny kortfilmsserie på rnn.dk og på Facebook kan du følge Emilie og Ravns jagt på drømmeboligen i Rødovre. Det går dog ikke altid helt så godt, som det forelskede og lidt naive par havde håbet. Foto: Ian Nielsen

film En lidt for naturlig nabo byder Ravn og Emilie velkommen til nabolaget på Ejbyvej. Se næste afsnit af avisens mini kortfilmsserie 'Næsten Hjemme' der præsenteres i samarbejde med ejendomsmæglerne Home, Danbolig, Nybolig og EDC.

Af Christian Valsted

KONKURRENCE:

Vi viser et nyt afsnit hver dag de kommende tre dage og ved at ‘Like’ den video du synes er sjovest, deltager du i konkurrencen om et gavekort på 800 kroner til Restaurant Cut’n Eat

Vi trækker lod blandt alle der har kommenteret den video med flest ‘likes’ på avisens Facebookside mandag den 9. oktober.

Boligen som Emilie og Ravn besøger er til salg på Ejbyvej og kan ses her

Serien præsenteres i samarbejde med ejendomsmæglerne home Rødovre, danbolig Rødovre, Nybolig – Enemærke & Lützhöft A/S og EDC Poul Erik Bech – Rødovre

Serien følger det naive par Emilie og Ravn og deres jagt på drømmeboligen i Rødovre.

