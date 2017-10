Lunt med litteraturen

motion Rødovre Bibliotek afvikler i næste uge et anderledes og sjovt motionsløb i samarbejde med Rødovre Sundhedscenter.

Af Christian Valsted

Arrangementet er det andet i en ny arrangementsrække på biblioteket under navnet ‘Litterære lækkerbidder’.

Det er et forsøg på at gøre litteraturen mere spiselig ved at tage afsæt i folks interesser – i denne omgang løb.

“Vi lægger ud med fælles opvarmning i dejlige grønne omgivelser, hvor der anbefales og læses op af inspirerende skønlitteratur om løb. Bagefter deler vi os i to hold; det ene begiver sig ud på en 2 km luntetur, mens det andet kaster sig ud i en 5 km løbetur på Vestvolden,” fortæller Line Horn Andersen, der er arrangementansvarlig på Rødovre Bibliotek.

Turen finder sted onsdag den 11. oktober fra klokken 16.30 til 18. Turen starter på Trekantsgrunden ved Islev Bibliotek og er gratis, men biblioteket opfordrer alle til at booke billet, da der er begrænset antal pladser.

