Uhyggen spreder sig i Tivoli

Find Lokal Nyt på Facebook og skriv, hvem du vil have med i Tivoli, så sender vi 3x2 personer gratis til Halloween i samarbejde med den gamle have.

konkurrence Uhyggen vender tilbage til Tivoli og du kan komme med helt gratis, når vi sætter 3x2 billetter på spil i den årlige Halloweenkonkurrence.

Af André Bentsen

Hvem er dit yndlings græskarhoved? Det er faktisk det eneste du skal svare på, hvis du vil deltage i lodtrækningen om 3×2 billetter til Halloween i Tivoli, der er en de mest populære efterårsbegivenheder i Danmark.

Når Tivoli for 12. gang tager hul på landets største Halloween-fest, bliver det ikke bare med et rekordstort antal græskar, handelsboder, DM i kæmpegræskar, nye familieforestillinger og Monsters Night Out optog. Det bliver også med en konkurrence på Lokal Nyts Facebookprofil.

Her skal du bare tagge eller skrive, hvem du gerne vil have med for at deltage i lodtrækningen, som vores skarpe praktikant Andreas tager sig af fredag den 6. oktober klokken 15.

Årets helt store efterårsnyhed bliver Det hjemsøgte Børnehjem der har til huse under den over 100 år gamle Rutschebane. Derudover lanceres et nyt Turpas Plus, som giver gæsterne nem adgang til den fulde Tivoli oplevelse, som fx virtual reality i Dæmonen, Akvariet og ikke mindst årets Halloween nyhed, Det hjemsøgte Børnehjem.

Årets hjemsøgte nyhed

Inde under den ikoniske Rutschebane i forlystelsen Skærsilden flytter ”Det hjemsøgte Børnehjem” ind. Her bidrager fire skuespillere til at give gæster, med hang til gys, en autentisk oplevelse, de næppe glemmer.

Historien tager afsæt i karaktererne Grevinde Tezlowski og Professor August Adrianson, der var ledere af børnehjemmet Villa Bernadotte.

Da Villa Bernadotte lukkede, kom sandheden om en lang række hemmelige forsøg på stedet frem i dagens lys.

De to forvaltere blev aldrig pågrebet, og rygtet vil vide, at de søgte tilflugt i den ikoniske Rutschebane, der rummer hemmelige gange og kældre. Hvad det betyder for oplevelsen, kan Teens og aftengæster finde ud af, når porten til Det hjemsøgte Børnehjem åbner.

”Det giver god mening igen at gøre noget mere for teenagerne og voksne, der vil have et gys i efterårsdagene. Vi forventer vi at få endnu bedre fat i de unge, samtidig med, at vi fortsat holder på de mange børnefamilier.”

“Vi har jo også Dæmonen der har fået en ny VR (virtual reality) dimension, hvor der er fart på mens man ser film med knap 80 km i timen samt i de mange loops. Vi satser også på, at vi får en betragtelig del af det stigende antal turister, der kommer forbi København i efteråret,” siger pressechef i Tivoli, Torben Plank.

Uhyggen breder sig

Halloween-sæsonen er blevet et tilløbsstykke for de mange, der nyder efterårsfarverne, med 22.000 græskar, 2.500 halmballer, 5.500 stauder og duften af krydderurter. Halloween i Tivoli er ikke kun for børnefamilier. Et stort antal gæster kommer også for at nyde og hente inspiration til smukke havetableauer rundt om i Haven.

”Halloween er bestemt en kostbart sæson og sådan er det, når vi skal indfri gæsternes og egne forventninger. Vi har arbejdet intens med Det hjemsøgte Børnehjem, som vi spår får et stort publikum blandt unge. Det hjemsøgte Børnehjem rykker ind under den over 100 år gamle Rutschebane og vi befolker forlystelsen med forskellige dæmoniske karakterer. Vi har også gjort meget ud af haveanlægget i år, da vi i de tre efterårsuger har et stort antal gæster, der alene kommer for at gå en tur i Haven, inden de spiser på en restaurant,” siger Tivolis design director, Jacob Helenius.

Kåring af Danmarks største kæmpegræskar

Lørdag den 14. oktober klokken 11.30 afholdes der for 10. gang DM i Kæmpegræskar i Tivoli. Konkurrencen er hvert år et tilløbsstykke, hvor tusindvis af gæster kommer for at se de imponerende kæmpegræskar af sorten Atlantic Giant. Det store spørgsmål er om den 3-dobbelte Danmarksmester Kim E. Bøndergaard fra Spjald i Jylland eller en af de øvrige deltagere kan slå sidste års vindergræskar på 342 kilo.

