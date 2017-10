Drengene fra Vestegnen

André Vincent (tv) og Jesper Kristoffersen har åbnet herretøjsforretningen 'Ragazzi' på Roskildevej. Foto: Red.

ny butik ’Ragazzi’ er navnet på Rødovres nye tøjbutik, der med importerede tøjmærker fra England og Italien vil sørge for, at kundernes garderober ikke ligner naboens.

Af Christian Valsted

En rå murstensvæg, tøjstativer bygget ud af vandrør og gamle brune læderfodbolde, der leder tankerne tilbage på engelsk fodbold i 70’erne, hvor ’Tipslørdag’ hver uge samlede danskerne foran skærmen.

Tøjbutikken ’Ragazzi’ oser af maskulinitet og testosteron og har, ifølge Jesper Kristoffersen og André Vincent, der står bag butikken, tøj der passer til både teenageren og til den modne mand.

”Vi kører en tøjstil, der er meget afslappet og vi har tøj, der henvender sig til alle typer. Vi har street-

wear og sportsmærker, men også den lidt pænere stil med skjorter, fine sko og en strik,” fortæller Jesper Kristoffer, der er daglig leder i den nye butik.

Jesper har åbnet tøjbutikken sammen med André. Begge havde de gået med drømmen om at åbne en tøjbutik i årevis og i sommer blev de enige om at føre deres fælles drøm ud i livet. Resultatet blev tøjbutikken ’Ragazzi’, der på italiensk betyder ’drengene’, hvis man slår op i slangordbogen.

Vestegnens stolthed

Jesper og André holder begge med Vestegnens fodboldflagskib Brøndby IF og det var faktisk på stadion, at de to venner mødte hinanden for 20 år siden.

”Eller også var det på et værtshus efter en kamp,” griner André.

For begge de herrer er fodbold en passion og det kan også ses på sortimentet på bøjlerne i deres nye casual tøjbutik på Roskildevej.

”Vi er to drenge, der er vilde med beklædning og især det tøj, der bliver brugt på tribunerne. Vi har kendte mærker, men vi har også en lang række mærker, som vi er de eneste i Danmark, der forhandler,” siger Jesper og viser en grøn strik-

trøje frem fra det engelske mærke MA.Strum.

Et tøjmærke som tilhører en subkultur og blandt andet bruges i de engelske fodboldmiljøer.

”Et mærke som Stone Island er blevet voldsomt populært. Det kom også fra tribunerne,” siger Jesper Kristoffersen, inden han går ind i den bagerste del af tøjbutikken og viser en række italienske tøjmærker frem.

”Vi har mange italienske mærker, så vi fandt et navn fra den italienske scene. Generelt vil vi gerne have mærker, som man ikke kan købe andre steder. Hos os kan man få tøj, der gør, at man skiller sig ud og ikke ligner alle andre. Det er lidt tanken bag. Forleden kom der to kunder helt fra Aarhus for at købe Ma.Strum, fordi vi er de eneste, der sælger mærket i landet,” siger Jesper.

Annonce

Det er en af disse trøjer der kan blive din, hvis du deltager i konkurrencen på avisens Facebookside.

kommentarer