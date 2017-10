Pjækkede for gratis burgere

Humøret var højt hos Simon, Jakob og Victor onsdag aften, da de, som de første, lagde sig i kø foran Carl's Jr. Foto: Red.

Af Christian Valsted

Klokken havde kun lige passeret 20, da kammeraterne Victor, Simon og Jakob lagde sig til rette foran Rødovre Centrums nye burgerrestaurant Carl’s Jr. onsdag aften.

14 timer før den officielle åbning af centerets nye amerikanske spisested.

Og hvad får så tre teenagere til at ligge i kø i vindfanget mellem parkeringspladsen og den nye restaurant, tænker du måske? Gratis burgere er svaret. Burgere i hobetal.

Som en sjov åbningsgimmick havde Carl’s Jr. valgt at udlodde kuponhæfter til de første 50 gæster i køen, som på åbningsdagen købte en menu. Kuponhæfterne kan

bruges til at indløse én gratis burger om ugen i et helt år og det favorable tilbud kunne Victor, Simon og Jakob ikke stå for. Derfor valgte de at se stort på nattesøvn og de første undervisningstimer på Hendriksholms Skole torsdag morgen, for at få fingrene i de mange gratis burgere.

”Det er så mange burgere, at det er det hele værd,” fortalte de tre drenge kort før åbningen torsdag morgen.

I skole uden søvn

Energidrik, sodavand, slik og chips holdt de tre drenge kørende hele natten.

”Vi har sovet meget lidt og ellers bare gjort alt for at dræbe tiden,” fortæller Victor, der så noget klat-

øjet ud torsdag morgen. Søvn havde dog lange udsigter på åbningsdagen, for de tre skoleelever skulle direkte i skole, efter de havde modtaget deres kuponhæfter.

”Og vi har først fri klokken 15.30,” fortalte de.

14 timers ventetid foran centerets nye burgerrestaurant slog ikke drengene fra Hendriksholm Skole ud, der tog direkte i skole efter de havde modtaget deres kuponhæfter med 52 gratis burgere. Foto. BP

