Fra læsenød til læselyst

højtlæsning Hvordan inviterer man voksenelever med ind i litteraturens verden, når kun hver femte af dem har læst en roman? Hemmelig performancekunst, virtual reality og digtoplæsning er bibliotekets bud på et nyt samarbejde med VUC.

Af André Bentsen

Kun hver femte elev på Vestegnens HF og VUC har læst en roman færdig.

Men, hvordan åbner man litteraturens fantastiske og mangfoldige Verden for en gruppe, for hvem litteratur og læsning er nød- og ikke lystbetonet?

Rødovre Bibliotek samt Vestegnen HF & VUC er ikke i tvivl og er derfor gået i gang med et spændende samskabelsesprojekt med det formål at gøre læsenød til læselyst – og skabe en positiv forandring i VUC-kursisternes læse- og biblioteksvaner.

‘Littlab’ hedder projektet, som blev skudt igang med digtoplæsning på bi-

blioteket, hvor 43 kursister oplevede den 26-årige

lyriker Victor Boy Lindholm læse op fra sine bøger ‘Guld’ og ‘No hard feelings’.

Menneskeligt hykleri

Det blev også til smagsprøver på nye uudgivede tekster fra bogen ‘Resort’, som udkommer den 25. november og udgør tredje del af en trilogi om menneskeligt hykleri.

“Hver bog har sin helt egen tone, eget sprog og eget tempo. Det blev meget tydeligt i Victors oplæsning,” forklarer Eva Glæsner fra VUC.

Der var stor spørgelyst fra kursisterne, der blandt andet ville vide, hvor gammel Victor er, hvornår han startede med at skrive og hvor meget han tjener på sin lyrik.

Deltog også selv

Victor fortalte, at han først lærte at skrive ordentligt i 7.-8. klasse, men så fik han hurtigt blod på tanden og ’så tog det måske overhånd’. De cirka 75.000 kroner han foreløbig har tjent i 2017, er ikke det, der betaler huslejen, kunne han afsløre.

Efter en overraskende oplæsning af en kursist, der læste et provokerende digt skrevet af ‘en person i lokalet’ signerede og uddelte Victor sin digtsamling ‘Guld’ til samtlige kursister.

“Senere på året vil kursisterne blandt andet blive udsat for en fællesoplæsning, en endnu hemmelig performance og en VR-oplevelse,” afslører Glæsner.

