Grovfilen til banderne

Foto: Arkiv

debat Endnu engang har politiet oprettet en visitationszone i vores område. Denne gang er Islev-området berørt. Årsagen er skyderier i bandemiljøet. Politiet fortjener vores opbakning til indsatsen.

Af Morten Bødskov, (S), medlem af Folketinget for Rødovre

Vi skal under ingen omstændigheder acceptere, at banderne skyder i vores gader. Vi skal ikke acceptere deres kriminalitet, trusler og forsøg på at lokke unge ind i deres modbydelige netværk.

For mig er der kun ét svar til banderne: Grovfilen.

Der er kun ét svar til den kyniske hårde kerne i bandemiljøet. Det er en stærk politiindsats og lange fængselsstraffe, så de kommer væk fra gaderne og politi og sociale myndigheder kan forebygge, at flere unge havner i bandemiljøet.

Med Rødovre borgmester Erik Nielsen i spidsen har borgmestrene på Vestegnen skrevet til justitsminister Søren Pape Poulsen og krævet flere betjente til vores område. Jeg er helt enig. Justitsministeren kan ikke sidde på hænderne. Københavns Vestegns Politi afgiver alt for mange betjente til andre politikredse og det svækker indsatsen mod banderne og trygheden i vores område.

I de senere år er indsatsen mod banderne blevet forstærket markant. Straffene er skærpet over en bred front. Der er bl.a. indført zoneforbud, så bandemedlemmer kan forhindres i at opholde sig i bestemte områder og indført mulighed for at forhindre bandemedlemmers prøveløsladelse.

Som justitsminister indførte jeg selv en stor række skærpelser af indsatsen og i brede aftaler på Christiansborg fik politiet tilført flere midler til kampen mod banderne.

Vi skal fortsætte indsatsen mod banderne. Indsatsen kan forbedres ved, at kommunerne på Vestegnen får tilført mere politi. Justitsministeren må lytte. Det forebyggende arbejde skal forstærkes. Vidner skal beskyttes bedre. Det skal gøres strafbart af rekruttere unge til bandemiljøet.

Det er os, der bestemmer. Ikke banderne. Det er vores tryghed, det handler om. Det er vores unge, banderne ikke skal i nærheden af. Derfor er der kun et svar til banderne: Grovfilen.

